El S&P 500 cae con fuerza lastrado por las 7 magníficas

El S&P 500 está anotándose caídas en el comienzo de sesión americana y a la espera de que a las 20:00 se publiquen las actas de la última reunión de la FED. En el día de hoy las 7 magníficas están sufriendo caídas y aunque casi alrededor de la mitad de compañías del S&P 500 están subiendo, el peso de las grandes empresas está lastando al selectivo.
Las 7 magníficas lastran al S&P 500
El S&P 500 está corrigiendo en la sesión de hoy un 0,7% y aunque las 7 magníficas no son las que más caen, son las que mayor influencia tienen en el índice. En la jornada de hoy las acciones de Tesla están cayendo más de un 3,5%, a la vez que las acciones de Nvidia también superan los decnensos del 3%.
Aunque a priori no parece que haya noticias del propio mercado para provocar las caídas, las acusaciones de Trump hacia Lisa Cook sobre fraude hipotecario, una de las governadoras de la FED, están provocando revuelo. De hecho, Trump ha pedido su dimisión a través de las redes sociales.
Otra de las acciones que destacan por sus caídas son las de Palantir, que descienden un 9% en el día de hoy y ya se dejan un 20% en apenas 5 días tras la rotación que está habiendo desde las compañías desde el sector defensa por las posibilidades de paz en Ucrania.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
