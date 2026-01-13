El S&P 500 cae en el inicio de la temporada de resultados

El S&P 500 cae un 0,063% en este comienzo de jornada y también principio de la temporada de resultados, con la banca americana a la cabeza. Las caídas se profundizan a medida que avanza la sesión, a pesar de que el dato de inflación haya sido ligeramente mejor de lo esperado, lo que podría facilitar el ciclo de bajadas de tipos. En cualquier caso, la mejoría ha sido muy leve y los mercados no reaccionan a ello.

Movimientos en el S&P 500

Dentro del S&P 500 vemos de nuevo el despegue de las acciones de Intel y de AMD después de una nueva subida de recomendación por parte de una casa de análisis. En el caso de Intel, el repunte supera el 7% mientras que AMD lo hace en un 5%. El motivo es que se espera un incremento de la demanda de los centros de datos y de nuevo se apunta al segmento de chips de memoria. Recordemos que el estado americano posee acciones de Intel y que hace poco Trump respaldó a la empresa públicamente, lo que le está suponiendo un gran espaldarazo también a su cotización.

En relación a Trump y las presiones sobre la FED, Jimie Dimon, CEO de JPMorgan, ha comentado que este tipo de eventos podría impulsar la inflación y los tipos de interés, que es lo contrario de lo que quiere Trump. Más allá de eso, JPMorgan ha reportado sus resultados financieros y ha experimentado una disminución en los beneficios del cuarto trimestre a 13.000 millones de dólares (4,63$ por acción), en comparación con los 14.000 millones de dólares del año anterior, debido a una provisión de crédito de 2.200 millones vinculada a su nueva alianza con Apple Card. Excluyendo este cargo único, los beneficios habrían aumentado a 14.700 millones de dólares (5,23$ por acción), impulsadas por sólidos resultados comerciales. La acción baja un 2.9%.

Además, tanto MasterCard como Visa están cayendo con fuerza. Algunos institucionales han reportado ventas de ambas compañías, lo que sumado a la noticia de ayer sobre las tarjetas de crédito parece que está pesando al mercado. Todo ello, a pesar de que esa limitación no debería afectar directamente a estas compañías. La única lectura que puede estar haciendo el mercado es que los bancos traten de negociar una reducción de tarifas para compensar dicho límite.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

