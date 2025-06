El S&P 500 con ligeras subidas antes de la Fed

Los índices estadounidenses abren con ligeras avances, con subidas de entre el 0,25 % y el 0,35 %. Sin embargo, los inversores se mantienen cautelosos con sus decisiones de compra ante la decisión de la Fed de hoy. La escalada de la guerra en Oriente Medio también contribuye a una mayor aversión al riesgo. El índice principal, el S&P 500, abrió inicialmente a la baja. Sin embargo, la primera vela se disipó rápidamente y los precios volvieron a terreno positivo. Al momento de la publicación, el S&P 500 ya supera los 6.000 puntos, con una subida cercana al 0,50%. Las subidas previas a la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, podrían indicar que el mercado espera un tono más moderado. Es probable que cualquier movimiento durante la sesión de hoy sea efímero, ya que todo dependerá de la decisión de la Fed más tarde. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de empresas del S&P 500 Meta Platforms (META.US) está contratando activamente para su unidad de "superinteligencia" de IA, y, según se informa, ofrece al personal de OpenAI bonificaciones de hasta 100 millones de dólares, lo que pone de relieve la creciente competencia por los mejores talentos en IA. Marvell Technology (MRVL) subió un 9% tras anunciar la adquisición de chips de IA con hiperescaladores y Meta. Evercore y Bank of America elogiaron el potencial multimillonario; Morgan Stanley destacó un total de 94 000 millones de dólares y prevé que la acción se una al grupo de los ganadores de IA. Gogo (GOGO.US) subió un 10,90 % tras completar su primera llamada 5G en vuelo con el chip de GCT. Con la aprobación de la FAA, una red de 170 torres y más de 300 aeronaves abastecidas, William Blair reiteró su calificación de "Outperform". Embraer (ERJ.US) ha subido un 4,30% tras asegurar un pedido de 3.600 millones de dólares por 60 aviones E175 de SkyWest, con 50 opcionales. Citi lo calificó como un importante logro que refuerza el dominio regional de Embraer en el mercado de aviones. UBS (UBS.US) cayó un 2,50% después de que Morgan Stanley rebajara su recomendación a Infraponderar, citando 24.000 millones de dólares en posibles nuevos requisitos de capital, menores expectativas de recompra y estimaciones de beneficios recortadas. Biomea Fusion (BMEA.US) se desplomó un 30% tras fijar un precio de oferta de acciones de 40 millones de dólares a 2 dólares por unidad, lo que generó preocupación por la dilución. La oferta incluye 19,45 millones de acciones y warrants, con una opción por 3 millones adicionales. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE . Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión , una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.