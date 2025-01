El S&P 500 cotiza sin movimientos relevantes

Las acciones estadounidenses están sufriendo una ligera caída, ya que el optimismo menguante sobre la inteligencia artificial y la incertidumbre en torno a los planes arancelarios del presidente Trump pesaron sobre los mercados. El S&P 500 cotiza plano y sin cambios relevantes. El Nasdaq 100 cayó un 0,4%, liderado por pérdidas en acciones tecnológicas de megacapitalización como Nvidia (-1%) y Amazon (-0,4%). De manera similar, el Russell 2000 cotiza un 0,35% a la baja. Los inversores esperan claridad sobre las políticas comerciales de Trump, y se espera que su próximo discurso en Davos brinde más detalles sobre los aranceles y su posible impacto en el mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad observada actualmente en Wall Street. Fuente: xStation5 Noticias de empresas del S&P 500 Alaska Air (ALK.US) abrió con un alza del 5,5 % en las ganancias del cuarto trimestre de 2024 y un pronóstico de pérdidas menor a lo esperado para el primer trimestre de 2025. La pérdida ajustada por acción se ha revisado de 70 a 50 centavos. Ingresos: 3540 millones de dólares (+38 % interanual, est.: 3440 millones de dólares)

Ingresos por milla por asiento disponible (RASM): 15,54 c. (+3,9 % interanual)

Previsión de capacidad (2025): +2,5-3,5 %

Previsión de BPA (2025): superior a 5,75 dólares

y un pronóstico de pérdidas menor a lo esperado para el primer trimestre de 2025. La pérdida ajustada por acción se ha revisado de 70 a 50 centavos. American Airlines (AAL.US) cae un 9,5% debido a una previsión de pérdidas inesperadas para el primer trimestre de 2025. La aerolínea prevé una pérdida ajustada de entre 20 y 40 centavos por acción frente al beneficio promedio esperado de 1 centavo. Ingresos: 13,66 mil millones de dólares (+4,6 % interanual, estimado: 13,43 mil millones de dólares) Reservas netas preliminares: 2.220 millones de dólares, estimadas: 2.510 millones de dólares

Ingresos netos totales preliminares: $1,88 mil millones, estimado: $1,99 mil millones

Beneficio por acción (BPA) preliminar: aprox. $1.11

esperado de 1 centavo. Electronic Arts (EA.US) cae un 17,6% en la apertura después de los débiles resultados financieros del tercer trimestre y una revisión a la baja de su pronóstico para todo el año fiscal 2024/25, impulsado por el bajo rendimiento en títulos deportivos clave y el decepcionante lanzamiento de Dragon Age: The Veilguard. BPA: $0,86 (anteriormente: $0,29, estimado: $0,66)

Orientación de BPA (2025): $1,70-$2,70 (estimado: $2,42)

y una revisión a la baja de su pronóstico para todo el año fiscal 2024/25, impulsado por el bajo rendimiento en títulos deportivos clave y el decepcionante lanzamiento de Dragon Age: The Veilguard. Elevance (ELV.US) avanza un 2,3% gracias al aumento del dividendo trimestral (+5%) y a unos costes médicos inferiores a los esperados en el cuarto trimestre de 2024 . Los resultados de la aseguradora sanitaria superaron las estimaciones de Wall Street, lo que refleja una mejora de las operaciones en respuesta a los desafíos de la industria, y sus pares como UnitedHealth y Humana también registraron ganancias. Ingresos: 45,44 mil millones de dólares (45,21 mil millones de dólares estimados)

BPA ajustado: $3,84 (estimado: $3,81)

Ingresos operativos: $44,99 mil millones (estimado: $44,92 mil millones)

Guía de BPA ajustada (2025): $34,15–$34,85 (estimado: $34,56)

. Los resultados de la aseguradora sanitaria superaron las estimaciones de Wall Street, lo que refleja una mejora de las operaciones en respuesta a los desafíos de la industria, y sus pares como UnitedHealth y Humana también registraron ganancias. GE Aerospace (GE.US) sube un 7,7% tras superar las expectativas de Wall Street con sus resultados del cuarto trimestre , que se han visto impulsados por una fuerte demanda de mantenimiento y el progreso en la superación de los desafíos de la cadena de suministro. La compañía también anunció un plan de recompra de acciones de $7 mil millones para 2025 y un aumento del dividendo del 30%, lo que refuerza aún más su enfoque optimizado en la aviación bajo el CEO Larry Culp. Ingresos ajustados: $9,88 mil millones (+16 % interanual)

BPA ajustado: $1,32 (anteriormente: $0,60, est.: $1,04)

Flujo de efectivo libre ajustado: $1,52 mil millones (+21 % interanual, est.: $1,28 mil millones)

Pedidos totales: $15,5 mil millones

, que se han visto impulsados por una fuerte demanda de mantenimiento y el progreso en la superación de los desafíos de la cadena de suministro. La compañía también anunció un plan de recompra de acciones de $7 mil millones para 2025 y un aumento del dividendo del 30%, lo que refuerza aún más su enfoque optimizado en la aviación bajo el CEO Larry Culp. Cotización del S&P 500 Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

