El S&P 500 cotiza sin un rumbo claro

Los mercados estadounidenses abren con una ligera alza tras la publicación de datos laborales más débiles de lo esperado. Los informes de recortes de empleo de ADP y Challenger confirman una desaceleración significativa del empleo. El S&P 500 abre con un alza del 0,04%, y se estabiliza en los 6.450 puntos.

Los datos de empleo no cumplen las expectativas

Los datos de ADP mostraron un aumento de empleos más lento de lo esperado por el consenso: 54.000 en comparación con los 71.000 previstos. Los recortes de empleos de Challenger indicaron un aumento significativo en los despidos planificados, que pasaron de 62.000 a 85.900. Los costes laborales unitarios en el segundo trimestre de 2025 disminuyeron al 1% (previsto 1,1%, anteriormente 6,9%).

En general, estos datos nos permiten observar no solo una contracción del mercado laboral, sino, aún más importante, un deterioro de la situación de los trabajadores a un ritmo más rápido de lo que el mercado anticipaba. La presión sobre la Reserva Federal aumenta con cada lectura. A la luz de estos datos decepcionantes, cabe preguntarse si los recortes de tipos de la Reserva Federal son demasiado tarde. Sin embargo, el mercado espera el veredicto hasta la publicación de los datos de las NFP de mañana.

La política comercial de Donald Trump sigue siendo un fracaso. Estados Unidos ha aumentado su déficit comercial por otro mes consecutivo, principalmente con China, en particular en electrónica y bienes de consumo. Las políticas arancelarias ejercen presión nunca antes vista sobre la demanda de productos estadounidenses.

El informe ISM publicado para el sector servicios resultó mejor de lo esperado, lo que indica una resiliencia sostenida de la economía a pesar de la debilidad del mercado laboral. El índice superó las previsiones, lo que sugiere una fuerte demanda en el sector servicios, un segmento clave de la economía estadounidense.

Cotización del S&P 500

Fuente : Plataforma de XTB

El precio del S&P 500 en el gráfico se mantiene en el límite inferior del canal de crecimiento, que probablemente se convertirá en una resistencia a largo plazo. La línea de tendencia más cercana se encuentra en el nivel de 6.330 dólares, pero la primera resistencia está muy cerca, en la línea de FIBO 23.6. Los compradores demuestran su fortaleza defendiendo repetidamente niveles importantes y recuperando rápidamente las pérdidas. En caso de nuevas subidas, la resistencia más próxima es el nivel del último máximo histórico en torno a los 6.500.



Noticias corporativas del S&P 500

Broadcom (AVGO.US) — La compañía publica sus resultados hoy después de la sesión. Algunos inversores temen una estrategia de "vender los hechos" ante la mínima decepción con los resultados. Las expectativas para el fabricante de electrónica son enormes, con un crecimiento del BPA superior al 30% en el mercado.

Tesla (TSLA.US) — La compañía ha puesto a disposición de todos su aplicación de robotaxi en Austin, la capital de Texas. El precio sube poco más del 1% en la apertura.

Salesforce (CRM.US) — El gigante del software de comercio electrónico decepcionó con sus previsiones de ventas, lo que aumenta la preocupación de los inversores sobre el ritmo de implementación y monetización de la IA. A la luz de esta información, el hecho de que la compañía esté reduciendo su plantilla en 4.000 personas también puede ser preocupante. El precio de la acción comienza la sesión con importantes descensos, de hasta un 7%.

Apple (AAPL.US) — El gigante tecnológico anuncia el lanzamiento de su propio modelo de IA para competir con ChatGPT y Perplexity. El precio de la acción baja ligeramente.

Hewlett Packard (HPE.US): el fabricante y distribuidor de servidores y PC publicó sus resultados. La compañía logró superar las expectativas tanto de ganancias por acción (EPS) como de ingresos. Además, los comentarios del director ejecutivo generaron un sentimiento positivo, asegurando una nueva era para la compañía y su participación en el mercado de la IA. El precio de las acciones muestra un aumento