El S&P 500 muestra estabilidad y frena las caídas

El S&P 500 abre la sesión ligeramente en positivo con una subida del 0,2%. El optimismo tras la tregua de los aranceles vuelve a vestir de verde el mercado americano aunque con poca fuerza ya que el sentimiento se mantiene bastante neutro. Además, la publicación del informe del precio de la vivienda en Estados Unidos ha confirmado la previsión esperada. Las empresas tecnológicas están mostrando un desempeño mixto, mientras que los sectores de energía y bienes de consumo parecen estar liderando los avances Por otro lado, el sector financiero y el sector automovilístico enfrenta cierta presión debido a preocupaciones macroeconómicas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de empresas del S&P 500 Las acciones de los fabricantes de automóviles estadounidenses cayeron tras el anuncio del presidente Donald Trump de un arancel del 25% a las importaciones de automóviles a partir de la próxima semana. General Motors lideró las caídas (-6%), seguida de Stellantis (-1,6%) y Ford (-0,7%), mientras que Tesla avanzó ligeramente (+0,5%). Los analistas de Bernstein calificaron los aranceles de "profunda disrupción" para el modelo automotriz global, y Wedbush estima que los precios de los vehículos podrían aumentar entre 5.000 y 10.000 dólares. Empresas con ensamblaje final en EE. UU., como Tesla, Rivian y Lucid, deberían estar exentas, mientras que GM se enfrenta a un riesgo particular, ya que casi el 50% de sus ventas unitarias en 2024 provendrán de modelos importados de México, Canadá y Corea del Sur. Advanced Micro Devices cayó un 3,1% después de que Jefferies rebajara la recomendación del fabricante de chips de comprar a mantener, citando la "limitada tracción en IA" y la significativa ventaja de rendimiento de Nvidia. El analista Blayne Curtis advirtió que AMD tiene mucho camino por recorrer antes de que sus productos puedan competir en IA, y que Nvidia probablemente ampliará aún más su ventaja tecnológica. La acción ha caído casi un 50% desde su máximo del año pasado, y Jefferies redujo su precio objetivo de 135 a 120 dólares, muy por debajo del promedio de 145 dólares de los analistas que sigue Bloomberg. Las acciones de GameStop se desplomaron hasta un 8,5% tras el anuncio de una oferta de 1.300 millones de dólares en bonos senior convertibles al 0,00% con vencimiento en 2030. La compañía pretende utilizar los fondos para fines corporativos generales, incluida la compra de Bitcoin. El analista de Wedbush, Michael Pachter, expresó su escepticismo, anticipando un fracaso de la oferta, al tiempo que cuestionaba por qué los inversores pagarían más del doble del valor en efectivo por GameStop para convertirla potencialmente en Bitcoin. Morgan Stanley destacó el anuncio de Robinhood de tres nuevos servicios: Robinhood Strategies (un programa de asesoría personalizable), Robinhood Banking (una oferta enfocada en familias con transferencias entre pares) y Robinhood Cortex (una herramienta de trading basada en IA). El banco observó una "sorpresa positiva" en varias funciones y reiteró su calificación de "Sobreponderar" con un precio objetivo de 90 dólares, argumentando que los nuevos productos impulsan la diversificación de ingresos y un mayor atractivo para los clientes. Las acciones de Jefferies cayeron un 4,8% tras reportar ganancias por debajo de las estimaciones. Morgan Stanley redujo su precio objetivo de 81 dólares a 75 dólares, y los analistas señalaron que "Jefferies no alcanzó los ingresos en general" y esperan que las acciones tengan un rendimiento inferior. La falta de resultados "alimenta las preocupaciones del mercado a corto plazo sobre la sostenibilidad de un repunte en la banca de inversión", y Bloomberg Intelligence advierte del "riesgo potencial de un repunte tardío", lo que amenaza las expectativas de consenso de un crecimiento de los ingresos del 10-15% en 2025-26. Los sectores del S&P 500 muestran un rendimiento mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

