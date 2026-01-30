La jornada bursátil de ayer estuvo marcada principalmente por la acogida de resultados de las grandes compañías estadounidenses. Los inversores reaccionaron a los informes de empresas como Meta, Microsoft y Tesla, que concentraban gran parte de la atención del mercado.

El S&P 500 fue de menos a más, llegando a situarse en un llamativo -0,7% durante la sesión. Sin embargo, a medida que avanzó la jornada y los resultados fueron digeridos por los inversores, el S&P 500 consiguió recuperarse parcialmente.

Entre las acciones más destacadas encontramos a Microsoft, la segunda compañía más grande del índice, que llegó a caer un 14%. A pesar de presentar buenos resultados, estos no lograron convencer al mercado, lo que provocó una corrección significativa. Una caída de esta magnitud en un valor con tanta capitalización suele tener un impacto considerable en el índice, pero en este caso fue compensada por Meta, que subió un 10% tras la publicación de sus resultados.

¿Qué podemos del S&P 500 esperar para hoy?

El S&P 500 cerró la última sesión en 6.969 puntos, manteniéndose a las puertas de la barrera de los 7.000. Para la jornada de hoy, el foco estará en cómo el mercado digiere las cuentas de Apple y Visa, que publicaron resultados sólidos tras el cierre pero cotizan en negativo en el premercado.

También será relevante la presentación de resultados de Exxon Mobil y Chevron antes de la apertura, un evento que podría marcar el tono del sector energético y añadir volatilidad al inicio de la sesió

Actualmente, los futuros del S&P 500 se encuentran en negativo, concretamente un -0,7%, lo que indica cierta debilidad inicial. Veremos cómo se desarrolla el comienzo de la jornada y si el índice logra consolidarse por encima de la barrera psicológica de los 7.000 puntos.

Acciones con mejor desempeño del S&P 500

En la jornada de ayer, las acciones más destacadas dentro de la zona alcista del S&P 500 fueron:

SOUTHWEST AIRLINES CO: +18.70%

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD: +18.65%

META PLATFORMS INC-CLASS A: +10.40%

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN: +10.25%

CARNIVAL CORP: +8.46%

TRANE TECHNOLOGIES PLC: +8.08%

MARSH & MCLENNAN COS: +5.47%

SMITH (A.O.) CORP: +5.30%

INTL BUSINESS MACHINES CORP: +5.13%

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC: +5.12%

Acciones con peor desempeño del S&P 500

En la jornada de ayer, las acciones más destacadas dentro de la zona bajista del S&P 500 fueron: