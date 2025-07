El S&P 500 se deja medio punto en la apertura 📉

Las acciones estadounidenses abren con tono dubitativo tras el fin de semana del D铆a de la Independencia. Los inversores aguardan con inter茅s los resultados de las negociaciones comerciales y los posibles acuerdos. En la apertura americana, el S&P 500 se deja medio punto mientras que el 铆ndice del d贸lar sube un 0,31%. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, insinu贸 que podr铆an hacerse m煤ltiples anuncios comerciales en las pr贸ximas 48 horas, sin especificar qu茅 pa铆ses est谩n involucrados, lo que aument贸 la incertidumbre. La presi贸n se increment贸 despu茅s de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 10% a los pa铆ses alineados con el bloque BRICS, incluidos China e India, durante su cumbre en Brasil. Los inversores est谩n preocupados por las consecuencias geopol铆ticas, especialmente porque los BRICS buscan reducir su dependencia del d贸lar estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Noticias corporativas del S&P 500 Tesla cae un 7% en la apertura americana y se posiciona como uno de los farolillos del S&P 500 despu茅s de que Elon Musk anunciara la formaci贸n de un nuevo partido pol铆tico en respuesta a los planes fiscales y de gasto del Partido Republicano. Se espera una posible intervenci贸n de la junta directiva ante la creciente preocupaci贸n de que el enfoque pol铆tico de Musk pudiera distraer la atenci贸n de las operaciones de Tesla. Precio de la acci贸n de Tesla Molina Healthcare (MOH.US) sube un 0,5%, recuper谩ndose de p茅rdidas previas, tras emitir una previsi贸n de beneficios por acci贸n (BPA) para el segundo trimestre de 5,50 d贸lares, ligeramente por debajo de las expectativas. La compa帽铆a mencion贸 la continua presi贸n sobre los costes m茅dicos, que se espera que persista durante el segundo semestre. Stellantis (STLA.US) cae un 3,5% en la apertura del mercado despu茅s de que los reguladores estadounidenses abrieran una investigaci贸n por retirada de 1,2 millones de camionetas Ram debido a posibles problemas con el freno que podr铆an provocar un movimiento involuntario del veh铆culo. 聽 聽

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.