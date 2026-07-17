Las acciones de ASML bajan hoy alrededor de un 4% en la sesión europea. Esta caída llega dos días después de que la compañía neerlandesa presentara unos resultados del segundo trimestre que batieron holgadamente sus propias previsiones (ventas netas de 9.300 millones de euros, margen bruto del 54% y una elevación de la guía de ventas para todo 2026 hasta los 43.000-45.000 millones de euros) y tras una reacción inicial del mercado claramente positiva

No es un problema de ASML: es una corrección de todo el sector

Estamos asistiendo a un fenómeno sectorial, no específico de la compañía, con el comportamiento del resto de valores europeos de equipamiento y chips en la misma sesión. Infineon se desploma un 14% en las últimas 3 sesiones. Por su parte, Micron se dejó ayer un 5,65%, Intel alrededor de un 6%, y los fabricantes de memoria y almacenamiento (Sandisk, Western Digital, Seagate) se desploman más de un 9%. El contagio ha sido global: el Nikkei 225 se deja casi un 4% y los ADR de SK Hynix se desploman un 13,69% en Wall Street. Nvidia y sobretodo TSMC (-7,3%) también se ven arrastrados.

El origen inmediato de la sangría hay que buscarlo en Taiwán. TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, presentó un beneficio récord impulsado por la demanda de IA, pero lo que realmente movió el mercado fue el anuncio de que su gasto de capital (capex) superará las proyecciones anteriores, lo que llevó a sus acciones a caer un 5,26% en la sesión asiática.

El mayor gasto de capital de TSMC ha disparado las dudas sobre las valoraciones y el retorno de esas inversiones. Por tanto, se está produciendo un ajuste de posiciones tras meses de fuertes entradas de capital, más que un deterioro real de la demanda.

Este episodio no es aislado: en las últimas dos semanas el sector ya había sufrido varias sacudidas similares. Samsung sorprendió con un beneficio operativo disparado más de un 1.800% interanual y, aun así, sus acciones cayeron cerca de un 8%, porque el mercado ya había puesto el listón de las expectativas de IA demasiado alto. Y a principios de mes, un desplome liderado por Micron (-13% en una sola sesión) borró alrededor de 1,3 billones de dólares de capitalización bursátil del sector en pocos días.

¿Hay dudas sobre los centros de datos?

La pregunta sobre la sobrecapacidad de los centros de datos no es retórica: es uno de los focos centrales del nerviosismo actual. Meta anunció que va a vender su exceso de capacidad de computación de IA, una noticia que disparó su propia acción pero que abrió la duda de si existe un excedente de infraestructura mayor del que el mercado asumía; xAI, de Elon Musk, ha hecho algo similar alquilando su capacidad sobrante. A esto se suma el aviso del Banco de Pagos Internacionales (BIS), que en su informe anual advirtió de que los cinco mayores hiperescaladores gastarán más de un billón de dólares en capex de IA entre 2025 y 2026, una cifra que ya supera su beneficio y su flujo de caja libre combinados, obligando a varios de ellos a emitir deuda para cubrir la diferencia. El organismo advierte de que una repreciación brusca de las acciones vinculadas a la IA “podría tener efectos riqueza más pronunciados y una caída del consumo más aguda que en el pasado”.

Por otro lado, informes sobre una posible ralentización de SK Hynix en la expansión de su memoria de alto ancho de banda (HBM) —clave para los aceleradores de IA— han alimentado el temor a que el ciclo de inversión en memoria se esté enfriando antes de lo esperado.

El mercado ha puesto el foco en valoraciones y en la Fed

La tercera pregunta clave (si el mercado ha desplazado su atención hacia las valoraciones bursátiles de la IA) tiene una respuesta claramente afirmativa. Tras un rally del sector que de seminconductores en los últimos 5 trimestres, el mercado se ha vuelto mucho más exigente: batir las expectativas ya no basta si no viene acompañado de una hoja de ruta de rentabilidad convincente, como demostró el caso de Samsung. Unos tipos más altos penalizan especialmente a las compañías de crecimiento con valoraciones exigentes (como los grandes nombres de semiconductores e IA), porque encarecen el coste de descontar sus beneficios futuros.

¿Hacia dónde fluye el capital?

Lo que sí se aprecia es una rotación dentro de la propia tecnología: en la sesión de Wall Street de ayer, mientras los semiconductores se desplomaban, Apple subió un 1,76% y Microsoft un 1,38%, señal de que el capital está prefiriendo los grandes nombres tecnológicos con menor exposición directa al capex de chips y centros de datos frente a los fabricantes de hardware más cíclicos. Esta tendencia hacia valores más defensivos dentro de los índices generales viene documentándose desde principios de mes. En definitiva, más que una huida hacia un activo concreto, lo que domina hoy es un proceso de reducción de riesgo y desapalancamiento generalizado tras meses de posicionamiento muy concentrado en la operativa de IA, agravado por el repunte de los tipos de interés a largo plazo.

Cotización de las acciones de ASML

Las acciones de ASML bajan un 4% intradía mientras que en el conjunto del año repuntan un 69%. Cabe destacar que las cuentas y la guía que el grupo holandés presentó esta semana resultaron mejores de lo esperado. Las caídas de hoy son el resultado de la reevaluación del retorno de las inversiones masivas en infraestructura de IA a raíz del capex anunciado por TSMC. De cara a los próximos días, será clave comprobar si aparecen nuevas señales sobre la demanda real de capacidad en centros de datos, y el tono de las próximas comparecencias de Kevin Warsh, que se ha convertido en el catalizador macro más vigilado del momento.

Fuente: Plataforma de XTB

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