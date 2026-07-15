Las acciones de SK Hynix se disparan en Wall Street con una prima superior al 50% sobre Corea

Las acciones de SK Hynix vuelven a situarse en el centro de atención del mercado después de que sus nuevos ADR (American Depositary Receipts), estrenados recientemente en Wall Street, llegaran a cotizar con una prima superior al 50% respecto a las acciones de la misma compañía negociadas en la Bolsa de Seúl.

El fuerte interés de los inversores estadounidenses por ganar exposición a uno de los principales fabricantes mundiales de memorias para inteligencia artificial ha impulsado con fuerza la cotización desde su debut. Sin embargo, esta diferencia de valoración difícilmente podrá mantenerse durante mucho tiempo.

La prima llegó a superar el 50%, muy por encima del 3% con el que se fijó inicialmente la operación, convirtiéndose en uno de los diferenciales más elevados vistos en una gran compañía tecnológica durante los últimos años.

¿Por qué los ADR de SK Hynix cotizan con una prima superior al 50%?

A primera vista podría parecer que los inversores estadounidenses están valorando a SK Hynix mucho más que los coreanos. Sin embargo, la explicación responde principalmente a factores técnicos y no a una diferencia en los fundamentales de la compañía.

El principal motivo es que el mecanismo de arbitraje entre ambas cotizaciones permanece temporalmente bloqueado. En condiciones normales, si las acciones cotizan mucho más caras en Estados Unidos que en Corea, los inversores compran los títulos en la Bolsa de Seúl, los convierten en ADR y los venden en Wall Street, eliminando rápidamente esa diferencia de precio. Sin embargo, este proceso no podrá realizarse con normalidad hasta el 29 de julio, cuando el Depositario de Valores de Corea permita la conversión de acciones locales en ADR.

A ello se suma una fuerte demanda por parte de los inversores estadounidenses, que hasta ahora tenían un acceso mucho más limitado a uno de los mayores beneficiados del auge de la inteligencia artificial. Muchos fondos prefieren invertir en un activo denominado en dólares y negociado en Estados Unidos, mientras que el reciente inicio de la negociación de opciones sobre los ADR también ha incrementado la demanda de acciones por parte de los creadores de mercado.

En nuestra opinión, esta prima refleja mucho más un desequilibrio temporal entre oferta y demanda que cualquier otra cuestión de la compañía. A medida que vuelva a funcionar el arbitraje entre ambos mercados, lo más probable es que la diferencia entre las dos cotizaciones se reduzca de forma progresiva.

La inteligencia artificial sigue impulsando el interés por SK Hynix

Más allá de esta anomalía técnica, el fuerte apetito inversor pone de manifiesto el enorme interés que sigue despertando una de las compañías mejor posicionadas para beneficiarse del auge de la inteligencia artificial.

SK Hynix es actualmente el principal proveedor de memorias HBM (High Bandwidth Memory), un componente imprescindible para los procesadores de Nvidia y para los grandes centros de datos dedicados a inteligencia artificial. La fuerte demanda de este tipo de chips ha convertido a la compañía en una de las empresas más rentables del sector de semiconductores durante el último año.

Además, muchos inversores consideran que SK Hynix continúa cotizando con unas valoraciones atractivas frente a algunos de sus comparables internacionales, lo que ha incrementado el interés tras facilitarse el acceso al valor mediante su cotización en Wall Street.

No obstante, el mercado también observa otros factores que podrían moderar esa prima durante los próximos meses. La posible salida a bolsa de ADR de Samsung Electronics ofrecería una nueva alternativa para los inversores estadounidenses interesados en el sector de memoria, mientras que la próxima salida a bolsa de fabricantes chinos como CXMT o YMTC podría ampliar la competencia por el capital destinado a inteligencia artificial.

En nuestra opinión, el comportamiento de los ADR demuestra hasta qué punto los inversores continúan buscando exposición a los grandes ganadores de la inteligencia artificial.