El turismo y los bancos lastran al Ibex 35

El Ibex 35 pierde los 14.000 puntos, debido a la tensión en Oriente Medio. Los sectores más penalizados del día, son los de un mayor comportamiento cíclico y las empresas ligadas al turismo. Los bancos sufren la inestabilidad, ya que se descuenta que las subidas en el precio del petróleo y la incertidumbre puede provocar una caída en el crecimiento económico, mientras que empresas como IAG o Amadeus, lideran las caídas del Ibex 35 ante la subida del precio de la energía y las dudas sobre los próximos pasas en esta escalada. En el lado opuesto, entre las mayores subidas del Ibex 35 destaca el comportamiento de Indra, que al igual que el resto de empresas del sector de la defensa sube a lo largo de la sesión ante el conflicto entre Israel e Irán. Las utilities debido a su carácter defensivo y la caída en los bonos cierran el día sin un rumbo claro, estando la mayoría de ellas en terreno positivo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Consecuencias del ataque en la economía Los bombardeos de Israel sobre Irán ha sido el último evento de inestabilidad de los mercados. El ataque constituye un duro golpe para la economía mundial en un momento ya de por sí frágil. Aumenta los riesgos tanto para el crecimiento como para la inflación, al tiempo que se ha limitado la flexibilidad de las herramientas fiscales y monetarias disponibles que los países y bancos centrales tienen disponibles para responder. Por un lado, recortar los tipos de interés en estas circunstancias parece inverosímil debido al posible incremento de los precios, mientras que cualquier respuesta fiscal se produciría en un momento en el que los bonos cotizan con altas rentabilidades. La gravedad de los efectos dependerá de la magnitud y la duración del ataque unilateral de Israel y de las represalias que desencadene. El S&P 500 cotiza en rojo Wall Street cotiza con caídas aunque poco a poco ha ido mejorando. Al igual que en Europa, las aerolíneas y las compañías de viajes se vieron afectadas, mientras que las empresas energéticas y de defensa subieron. A nivel corporativo destacan las caídas de Adobe, que corrige con fuerza después de que la compañía de software diera una perspectiva de ventas para el trimestre actual que no ha logrado calmar a los inversores, que se han mostrado escépticos respecto de que pueda defenderse de las empresas emergentes centradas en la inteligencia artificial. Las ventas se extienden al mercado de la deuda. El interés del bono a diez años de EEUU repunta por encima del 4,40% ante las presiones inflacionarias y el oro vuelve a confirmarse como el activo refugio por excelencia.

