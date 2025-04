El VIX sube un 1,8% ante la incertidumbre global

Los futuros del Índice de Volatilidad CBOE (el índice VIX) suben en torno a un 1,8% hoy, a la espera de la lectura macroeconómica clave del día en EE. UU., el informe ISM manufacturero de marzo. El S&P 500 cerró el primer trimestre de 2025 con una caída del 4,6%, el peor primer trimestre del año desde el primer trimestre de 2022. Los inversores se ven amenazados por los aranceles y sus consecuencias económicas. ¿Cuál será el impacto de los aranceles? Los inversores anticipan que el ISM manufacturero mostrará 49,5 frente a los 50,3 anteriores, mientras que el JOLTS caerá a 7,665 millones frente a los 7,74 millones anteriores. Las expectativas de los consumidores sobre el futuro económico cayeron en marzo a su nivel más bajo en 12 años, según el Conference Board. Según Goldman Sachs, si Trump impone nuevos aranceles del 15%, la economía se desacelerará a una tasa anual de tan solo el 1% para finales de año. Además, los analistas prevén una probabilidad alta de que se produzca una recesión el próximo año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Moody's, EY Parthenon, afirma que unos aranceles universales del 20 % provocarían una recesión. Moody's prevé que el desempleo alcance un máximo del 7,3 % a principios de 2027 y se mantenga cerca del 6 % hasta 2028. Según las proyecciones más extremas de Moody's, las acciones podrían perder incluso una cuarta parte de su valor, con la pérdida de más de 5 millones de empleos para principios de 2027. El mayor riesgo para los mercados es que los precios de los bienes suban, mientras que los ingresos, beneficios y la productividad estadounidense disminuirían. Cotización del VIX El VIX intenta rebotar por encima del 23,6 Fibonacci de la reciente ola ascendente en 21,46. Por ahora, podemos esperar una consolidación entre 38,2 y 23,6 Fibonacci mientras los mercados esperan datos macroeconómicos clave de EE. UU. Fuente: xStation5

