Elon Musk carga contra Donald Trump

Elon Musk ha criticado duramente los últimos recortes de impuestos solicitados por Donald Trump, afirmando que "socava" el trabajo realizado por su equipo de reducción de costes gubernamentales. Unos comentarios que probablemente ampliarán la distancia entre el multimillonario y el presidente. Elon Musk se aleja de Trump En un avance de una entrevista con CBS Sunday Morning, Elon Musk declaró que estaba “decepcionado” al ver el enorme proyecto de ley de gasto, que se espera que aumente el déficit presupuestario en más de 3,3 billones de dólares durante la próxima década. Musk sigue así con sus críticas a la política comercial de la Casa Blanca, semanas después de que calificara a Peter Navarro, el principal asesor de Trump en temas de comercio y manufactura, como un "imbécil" y "más tonto que un saco de ladrillos". Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cualquier caso, los resultados del DOGE, departamento que Elon Musk ha dirigido con el objetivo de reducir los gastos del gobierno, han quedado muy lejos de lo prometido. En principio, el organismo afirma haber ahorrado 175.000 millones de dólares, una cifra que se sitúa muy por debajo de los 2 billones previstos. Además, existen muchas dudas sobre posibles duplicidades en algunos recortes. Elon Musk vuelve a sus empresas Durante la última presentación de resultados de Tesla, Elon Musk ha declarado que volverá a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y a dormir en salas de conferencias, servidores y fábricas de sus compañías, entre las que, además de Tesla, se encuentran SpaceX y la red social X, entre muchas otras. Esta decisión surge en un contexto complicado para la compañía de vehículos eléctricos, cuyas cifras siguen bajando. Solo en abril, las ventas europeas de Tesla se redujeron prácticamente a la mitad, firmando tan solo 7261 unidades, y su cuota de mercado, además, continúa debilitándose. Además, la empresa china BYD, uno de sus principales competidores, vendió más vehículos eléctricos que Tesla en Europa por primera vez el mes pasado, un hecho que pone de manifiesto los problemas a los que se está enfrentando la compañía. A pesar de ello, las acciones de Tesla mantienen en las últimas semanas grandes avances. En el último mes se han revalorizado un 27% ante la expectativa del robotaxi y sus próximos lanzamientos, y apenas pierde un 4% desde que se inició el año. Problemas con SpaceX Las noticias para la persona más rica del mundo tampoco son muy positivas en SpaceX, otra de sus compañías más populares. Tras dos explosiones consecutivas en sus anteriores intentos, SpaceX lanzó de nuevo su mega cohete Starship este martes, pero la misión volvió a quedarse lejos de sus objetivos: la nave comenzó a girar fuera de control y terminó desintegrándose. Pese al nuevo revés, Elon Musk aseguró en su red social X que el ensayo representó una “gran mejora” respecto a los dos anteriores, que terminaron con restos en llamas cayendo sobre el Atlántico. Prometió, además, acelerar el ritmo de lanzamientos: uno cada tres o cuatro semanas en las próximas misiones.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.