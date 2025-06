Elon Musk sigue criticando el One Big Beautiful Bill, el último proyecto de ley de Estados Unidos que supone una extensión de los recortes de impuestos de 2017 al incorporar otros nuevos. El magnate ha criticado la normativa, que actualmente se encuentra a la espera de su aprobación en el Senado, calificándola de "una repugnante abominación", debido a las grandes sumas de dinero que harán falta para financiarlo, en lo que se estima que añadirá más de 3 billones de dólares en las cuentas en los próximos 10 años. Elon Musk ataca la One Big Beautiful Bill de Trump Elon Musk, quien abandonó la administración Trump la semana pasada, ha ridiculizado la One Big Beautiful Bill en diversas publicaciones en su perfil de X, calificándolo como un "proyecto de ley de gasto del Congreso masivo, escandaloso y lleno de gastos superfluos". Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Musk también ha afirmado que quienes votaron a favor —todos menos dos republicanos en la Cámara de Representantes— actuaron mal. De hecho, algunos republicanos se están poniendo del lado de Musk. El senador republicano de Utah, Mike Lee, instó a sus colegas legisladores a "mejorar este proyecto de ley", mientras que el representante de Kentucky, Thomas Massie, uno de los que votaron en contra el mes pasado, dijo que el fundador de Tesla, tiene razón. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha declarado que el presidente Donald Trump se mantiene firme la aprobación de la One Big Beautiful Bill , a pesar de los últimos detractores. De hecho, el presidente ha impuesto el 4 de julio como fecha límite para aprobar esta normativa, que podría definir su segundo mandato y marcar el rumbo de la economía estadounidense. Para ello, ha aumentado la presión sobre algunos senadores republicanos. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable afirma que el proyecto de ley de la One Big Beautiful Bill añadirá entre 3 y 5 billones de dólares a la deuda nacional en una década, incluso con importantes recortes al gasto en Medicaid. Elon Musk, pendiente del robo taxi Después de abandonar la administración de Donald Trump, Elon Musk ha vuelto a centrase en sus múltiples negocios, con los que podría encontrar un importante hito. Y es que tras varios años de promesas, finalmente parece que Tesla está cerca de lanzar su servicio de robotaxi, aparentemente el próximo 12 de junio. Elon Musk ha promocionado los coches totalmente autónomos (FSD) desde 2014 , y la compañía celebró un gran evento "We, Robot" en octubre pasado para promocionar el Cybercab. El mayor problema que enfrenta Tesla es que el lanzamiento de su servicio de robotaxi, ya sea en junio o no, puede ser demasiado tarde. La compañía ha pasado de ser el líder esperado con un servicio de piloto automático a estar rezagada frente a varias compañías con servicios existentes, como ocurre con Waymo, propiedad de Alphabet. En el caso de aplazar el lanzamiento, el gran riesgo al que se enfrentan En el caso de aplazar el lanzamiento, el gran riesgo al que se enfrentan Tesla y Elon Musk es que Waymo siga controlando el mercado, mientras que el éxito del mismo parece estar ya descontado en parte de la cotización actual de sus acciones.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.