¿Qué ocurre con las acciones de Tesla?

La euforia de la vuelta a la dirección por parte de Elon Musk ha pasado y las acciones de Tesla vuelven a registrar una caída significativa en su cotización, al retroceder un 6%.

Un inicio de año tétrico para las acciones de Tesla Desde la toma de posesión de Donald Trump, Tesla acumula una caída del 35%, un desempeño considerablemente más débil en comparación con la contracción del 8,6% del S&P 500 y del 10,2% del Nasdaq 100 en el mismo período. La percepción de una falta de liderazgo claro y la creciente asociación de Musk con el entorno político estadounidense han generado incertidumbre en los mercados, impactando negativamente en las expectativas financieras de la compañía. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, la presentación de resultados trimestrales de la semana pasada trajo algo de alivio temporal. En ese marco, Musk reafirmó su compromiso con Tesla y anunció una reestructuración en sus prioridades ejecutivas, poniendo a Tesla como prioridad en su agenda, lo que generó una reacción positiva en su cotización. El mercado reaccionó positivamente a dicho anuncio, y las acciones de Tesla acumularon varias sesiones en positivo. Además, tras numerosos anuncios de ventas de acciones por parte de la junta directiva, se conoce que Joe Gebbia, miembro del consejo de administración de la compañía desde 2022, ha comprado acciones en el mercado abierto por valor de un millón de dólares, un anuncio que, junto con las expectativas de desempeño del nuevo robotaxi y el Optimus, impactó positivamente en la compañía. Malos resultados para Tesla A pesar de las noticias en torno a la compra o venta de acciones por parte de los miembros de la cúpula directiva de la compañía, hay algo que deja poco margen a la adivinación: los resultados financieros. La realidad es que Tesla ha presentado sus peores resultados trimestrales desde 2019. El primer trimestre de la compañía de coches eléctricos ha revelado un margen mínimo y muy inferior a las expectativas. Las ventas de vehículos han disminuido por primera vez desde el lanzamiento del modelo Y, el cual revolucionó a la compañía. Además, los planes para democratizar el acceso a vehículos eléctricos con modelos de bajo coste no han logrado materializarse, mientras que otros desarrollos como el Cybertruck han enfrentado una adopción limitada en el mercado. Esto ha intensificado las dudas sobre la dirección estratégica de la empresa. No obstante, Tesla continúa apostando por la innovación tecnológica como su principal diferenciador. La empresa se ha caracterizado por su implementación e impulso a la inteligencia artificial y su uso en el mundo real. Entre los productos en los que ha implementado esta tecnología, encontramos el próximo robotaxi y el droide Optimus, con los que la compañía pretende hacer frente a sus bajos márgenes. Las acciones de Tesla cotizan en negativo en la jornada de hoy. En el acumulado del año, además, las acciones de Tesla acumulan una caída de más del 26%. ¿Cómo comprar acciones de Tesla? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Tesla (TSLA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

