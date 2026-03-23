Elon Musk continúa sorprendiendo a sus inversores. Esta vez ha anunciado un proyecto conjunto entre sus dos compañías, Tesla y SpaceX, para crear uno de los complejos industriales más avanzados del planeta.

El objetivo es claro: construir una megafábrica donde concentrar la producción e innovación de vehículos, robots humanoides, satélites e incluso una nueva actividad relacionada con uno de los mayores cuellos de botella de la cadena de valor de la inteligencia artificial: la fabricación de chips de litografía avanzada.

Con ello, este macrocomplejo, bautizado como Terafab, se convertiría en un pilar fundamental para el desempeño y la evolución de ambas compañías del empresario estadounidense.

¿Qué es Terafab, la apuesta de Elon Musk por controlar su propio silicio?

En concreto, Elon Musk anunció que Tesla y SpaceX construirán en Austin una instalación capaz de diseñar, testear y fabricar chips avanzados bajo un mismo techo. Bautizada como Terafab, el objetivo es producir los procesadores necesarios para la próxima generación de vehículos eléctricos, robots y satélites con capacidades de IA.

La planta integrará procesos de litografía avanzada, verificación y fabricación, siguiendo una filosofía de ingeniería inspirada en SpaceX: iterar rápido, eliminar pasos innecesarios y acelerar la innovación. Musk lo resumió con una frase contundente: “O construimos Terafab o no tenemos los chips. Necesitamos los chips, así que vamos a construirla.”

Musk busca la independencia tecnológica

Terafab contará con dos operaciones de fabricación independientes, cada una especializada en un tipo de chip distinto. Esta estructura permitirá aumentar la velocidad de producción, simplificar procesos y reducir tiempos de desarrollo.

La idea es replicar el modelo de iteración rápida que SpaceX aplica a cohetes y naves espaciales, pero trasladado al mundo de los semiconductores, un sector tradicionalmente rígido y lento en sus ciclos de mejora.

El proyecto surge en un momento de escasez histórica de semiconductores de memoria, impulsada por la demanda explosiva de inteligencia artificial. Fabricantes como Samsung, SK Hynix y Micron están priorizando la producción de memoria HBM para Nvidia, lo que deja menos capacidad para chips convencionales utilizados en automoción, robótica y electrónica de consumo. Terafab pretende romper ese cuello de botella y dotar a Tesla y SpaceX de independencia tecnológica, con chips optimizados para IA física, robótica y aplicaciones espaciales.

El coste estimado de Terafab superará los 20.000 millones de dólares a lo largo de varios años. Se trata de una inversión colosal que requerirá una infraestructura comparable a la de gigantes como TSMC o Samsung Foundry. Incluso para Musk, acostumbrado a proyectos de escala planetaria, se trata de un desafío “hercúleo”, tanto por la complejidad técnica como por la magnitud financiera.



Relación con Samsung y TSMC



Elon Musk ha reconocido públicamente el trabajo de Samsung, con quien Tesla firmó un acuerdo de 17.000 millones de dólares para fabricar chips avanzados, y de TSMC, proveedor clave de semiconductores para IA.

Sin embargo, también ha señalado que ninguno de estos proveedores está aumentando su capacidad al ritmo que Tesla y SpaceX necesitan. La consecuencia es directa: Terafab nace para que Musk pueda controlar su propia cadena de suministro y evitar depender de la disponibilidad de terceros.

El mercado reacciona con optimismo e impulsa las acciones de Tesla

El anuncio ha tenido un efecto positivo inmediato sobre las acciones de Tesla, que actualmente suben un 3,6%. Con este movimiento, la compañía intenta salir de la tendencia bajista en la que lleva atrapada desde inicios de año, acumulando una caída del 16%.

Con Terafab, Elon Musk pone en marcha uno de los proyectos industriales más ambiciosos de su carrera: una megafábrica de semiconductores en Texas destinada a producir los chips que impulsarán los vehículos Tesla, los robots humanoides Optimus y los satélites de SpaceX.

El plan busca romper la dependencia de proveedores asiáticos y crear una cadena de suministro completamente integrada en Estados Unidos.

Fuente: xStation5

Un movimiento estratégico con ambición geopolítica

Terafab representa el intento más ambicioso de repatriar la fabricación de chips de IA a Estados Unidos. Es una apuesta por controlar todo el stack tecnológico, desde el diseño del silicio hasta su despliegue en vehículos, robots y satélites.

El proyecto responde a la lentitud de los proveedores asiáticos y acelera el modelo de integración vertical que Elon Musk ha aplicado en Tesla y SpaceX: fabricar internamente todo lo que sea crítico para su visión de futuro.

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