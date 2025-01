Empresas españolas influidas por Trump

El nuevo mandato de Trump ha empezado con fuerza y dejará ganadores y perdedores entre las empresas mundiales. Las empresas españolas del Ibex35 no iban a ser menos y destacaremos algunas de ellas, que pueden verse impactadas por las políticas del presidente republicano. ACS, Ferovial o Iberdrola son algunas de ellas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ACS, la gran beneficada de la victoria de Trump Una de las compañías que más se ven influidas por la victoria de Trump es, sin duda, ACS, ya que más de la mitad de sus ingresos provienen de Estados Unidos. Su marca estrella en ese país, Turner, la ha posicionado como una de las principales contratistas. En este contexto, las intenciones de Trump de realizar grandes inversiones en infraestructura digital representan una oportunidad para ACS, que está bien posicionada en ese ámbito con el desarrollo de centros de datos. En general, consideramos que el efecto neto de las políticas de Trump serán positivas para ACS. Algo similar sucede con Ferrovial, que, aunque también tiene una fuerte dependencia del mercado estadounidense, cuenta con una cartera de ingresos más diversificada a nivel geográfico. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo impactará Trump en Iberdrola? En cuanto a Iberdrola, el impacto será probablemente negativo, ya que Trump está adoptando medidas para suspender permisos de producción de energía eólica y priorizar los combustibles fósiles, lo que impactará de forma adversa en sus resultados financieros. Para Banco Santander, se avecina un periodo complicado. Por un lado, su negocio en Estados Unidos, que representa cerca del 9,5% de su beneficio neto total, podría beneficiarse de la desregulación. Sin embargo, su actividad en Sudamérica y México, que aporta aproximadamente el 42% de su beneficio neto, podría verse afectada por los aranceles que Trump podría imponer a estos países, ralentizando la economía y reduciendo la demanda de crédito. En definitiva, si nuestra intención es operar en función del discurso de Trump, será mejor seguir de cerca al mercado.

