Durante la campaña presidencial, en una entrevista con Fox News, Donald Trump sugirió que, si era reelegido presidente, se convertiría en un dictador por un día. Lo justificó con la necesidad de firmar rápidamente una serie de importantes decretos ejecutivos. Trump anunció que su prioridad sería cerrar la frontera y centrarse en la seguridad y la economía estadounidense, lo que resumió con el lema “perforar, perforar”. La lista de las posibles primeras decisiones de Trump es larga y abarca principalmente la inmigración, el funcionamiento del Estado, la política internacional y los asuntos internos. Se habla de 60 o incluso 100 decretos, lo que indica un inicio intenso de la presidencia, aunque el año de su primer año de mandato, 2017, y, particularmente, su comienzo, puede darnos alguna pista de lo que nos espera. Aun así, vale la pena señalar que las reformas de su primer mandato, orientadas a los medios de comunicación y con un impacto positivo en los mercados, no produjeron resultados económicos espectaculares. ¿Será esta vez diferente? ¿Qué pueden esperar los mercados de las primeras medidas de Donald Trump? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Deportaciones masivas? Trump subrayó que nunca antes en la historia de Estados Unidos se había llevado a cabo un programa de deportaciones masivas. En Estados Unidos hay más de 11 millones de inmigrantes ilegales, pero es probable que Trump se centre en menos del 10% de ellos que han entrado en conflicto con la ley. Según informes recientes del Wall Street Journal, Trump está considerando imponer un estado de emergencia en la frontera con México. Además de las posibles deportaciones, Trump seguramente firmará una orden ejecutiva para intensificar la construcción de un muro en la frontera con México y restringir el flujo de nuevos inmigrantes, lo que dificultaría su entrada a Estados Unidos. Estas decisiones podrían afectar significativamente al tipo de cambio del peso mexicano. Trump también pretende restringir la llamada “ciudadanía por nacimiento”, es decir, la adquisición de la ciudadanía por parte de los hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense. Sin embargo, este cambio puede ser difícil de implementar debido a las disposiciones constitucionales. También es probable que se restablezca la prohibición de entrada a Estados Unidos para los ciudadanos de ciertos países musulmanes (incluidos Siria, Libia, Yemen y Sudán), introducida en 2017 y derogada por el presidente Biden. ¿Indultos para los simpatizantes? Trump ha llamado repetidamente “presos políticos” y “patriotas” a los arrestados por asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021. El presidente afirmó que comenzaría a otorgar indultos en los primeros minutos después de asumir el cargo y también anunció una ofensiva contra sus oponentes políticos. Aunque la decisión no es directamente relevante para los mercados financieros, el hecho de que se tome en las primeras horas de su presidencia podría decir mucho sobre su estilo de gobierno para los próximos cuatro años. ¿Salvará Trump TikTok? En la noche del 18 al 19 de enero entró en vigor en Estados Unidos una ley que prohibía TikTok, una popular plataforma de redes sociales de origen chino. Trump ha anunciado que su primera decisión será emitir una orden ejecutiva que suspenda la prohibición durante 90 días. Hay informes de que quiere encontrar una solución para restablecer las operaciones de TikTok, posiblemente estableciendo algún tipo de control estadounidense sobre la aplicación. Se está considerando una empresa conjunta, con el 50% de las acciones en propiedad de ByteDance de China y el 50% en manos de una entidad estadounidense. Una empresa de este tipo, que cotice en bolsa, podría generar importantes beneficios, y es posible que atraiga el interés del propio Elon Musk, que se opuso a la prohibición de TikTok. También se ha hablado mucho de un decreto sobre la libertad de expresión en Internet. Trump ha criticado en el pasado a las plataformas de redes sociales por censurar el contenido, y su administración anterior intentó introducir regulaciones en este ámbito. Sin embargo, faltan anuncios concretos y expectativas sobre la forma de esta "libertad de expresión". Recortes masivos de impuestos y tributación de los ingresos extranjeros El presidente Trump no sólo quiere extender la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, que redujo los impuestos directos y aumentó los créditos fiscales, sino que también busca más recortes. Si bien no hay planes específicos para los impuestos personales, Trump planea seguir recortando el CIT. En 2017, el presidente redujo el impuesto global récord sobre las ganancias corporativas del 35% al ​​21%. Ahora pretende reducirlo al 15%. Como muestra el ejemplo de Irlanda, un recorte drástico de impuestos podría eventualmente resultar en un aumento de los ingresos del gobierno, debido al regreso del registro de ingresos de sucursales extranjeras y nuevos registros de empresas. Sin embargo, en teoría, el recorte solo se aplicaría a las empresas que producen en los Estados Unidos. Trump también quiere crear una oficina para recaudar impuestos sobre las ganancias de las empresas estadounidenses en el extranjero. Estas acciones, sin embargo, requieren la aprobación del Congreso. No obstante, el anuncio y las promesas en sí podrían tener un impacto positivo en los inversores de Wall Street, tal como lo hicieron en 2017. Aunque el proyecto de ley de recorte de impuestos de Estados Unidos en sí solo se dio a conocer en noviembre, el S&P 500 subió un 14% entre enero y noviembre de 2017. Y luego, desde la firma del proyecto de ley hasta fines de enero, justo antes de que Wall Street se desplomara, el S&P 500 creció un 10% adicional. ¿Impondrá Trump aranceles masivos? Uno de los puntos fuertes de la campaña presidencial de Trump fue el anuncio de la imposición de fuertes aranceles a los países con los que Estados Unidos mantiene un mayor comercio. Trump anunció un arancel del 60% a los productos procedentes de China, del 25% a los de Canadá y México y del 10% a todos los demás productos extranjeros. El objetivo de esto sería inducir a los ciudadanos a elegir los productos estadounidenses y obligar a otros países a firmar acuerdos comerciales más favorables para Estados Unidos. Los aranceles elevados pueden aumentar los ingresos presupuestarios, pero al mismo tiempo afectarán a los ciudadanos menos pudientes, para quienes los productos básicos se volverán más caros. Aunque Trump tiene la capacidad de imponer aranceles mediante decretos ejecutivos, parece poco probable que adopte medidas amplias de este tipo al comienzo de su presidencia. El anuncio de objetivos dirigidos a sectores específicos puede ser percibido por Wall Street como una política comercial prudente. Trump probablemente quiera asustar en lugar de provocar el regreso de una inflación alta. ¿Petróleo a 100 dólares el barril por la guerra en Ucrania? Trump quiere obligar a Rusia a negociar sobre Ucrania. El nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, apoya la introducción de nuevas sanciones duras contra Rusia para este fin. Si Putin no cede a la presión, Estados Unidos podría imponer sanciones a todo el sector petrolero ruso: a las grandes empresas como Rosneft y Lukoil, y a toda la flota. Aunque más del 90% del petróleo ruso se destina a China y la India, las sanciones estadounidenses podrían provocar graves problemas de asentamientos e incluso de transporte si la OTAN controla estrechos marítimos estratégicos. Esto podría provocar un aumento de los precios del petróleo incluso por encima de los 100 dólares por barril. Por otro lado, la entrada de Rusia en las negociaciones podría impulsar a Estados Unidos a suavizar las sanciones como un gesto de buena voluntad. Las recientes sanciones introducidas por la administración Biden han hecho subir los precios del petróleo por encima de los 80 dólares por barril. Salida del Tratado de París Trump es partidario de los combustibles fósiles y, en particular, de la independencia de Estados Unidos respecto de los suministros extranjeros. Trump pretende abandonar el sistema de topes y comercio de emisiones de carbono del Tratado de París mediante una orden ejecutiva, siguiendo la decisión de 2017. Además, quiere restablecer la concesión de permisos para nuevas perforaciones, revertir las prohibiciones impuestas por Biden e introducir el apoyo a las empresas mineras estadounidenses. Obviamente, se trata de una buena noticia para el consumidor, que quiere pagar lo menos posible por un galón de gasolina. Sin embargo, el impacto real de tales decisiones será duradero, por lo que, a corto plazo, las cuestiones de las sanciones a Rusia y el impacto en la OPEP serán cruciales para el mercado petrolero. Las cuestiones sociales del programa de Trump Trump ha prometido a sus votantes soluciones a los problemas de los transexuales. Anunció, entre otras cosas, la prohibición de la reasignación de género para los niños, la prohibición de que las personas transexuales compitan en deportes femeninos y la prohibición de que los transexuales se unan al ejército. Si bien estas decisiones no afectarán directamente a los mercados, han suscitado duras críticas de los círculos liberales en los últimos meses. El impacto de Trump en el dólar y las criptomonedas Donald Trump querrá liderar la popularización de las criptomonedas en Estados Unidos. Las nuevas autoridades en la SEC, la CFTC y también una reorganización entre los vicepresidentes de la Fed podrían llevar a la aprobación posterior de Bitcoin como reserva de facto. Aunque queda un largo camino por recorrer, Trump ya se benefició de una ola de especulaciones sobre la popularización de las criptomonedas antes de convertirse en presidente. Así, su nuevo memecoin, $TRUMP, alcanzó una capitalización de aproximadamente 15.000 millones de dólares, y se espera que las empresas afiliadas a Trump posean el 80% del suministro de la criptomoneda. Aun así, el lanzamiento de esta criptomoneda justo antes de la investidura ha suscitado una considerable controversia ética. Por su parte, el dólar estadounidense se ha apreciado casi un 6% desde las elecciones y actualmente no tiene rivales en el mercado de divisas en general. Las políticas de Trump pueden afectar al dólar de dos maneras, pero es poco probable que las próximas órdenes ejecutivas afecten mucho a la moneda más importante del mundo. Vale la pena citar el año 2017, cuando el dólar se depreció muy fuertemente en los primeros meses de la presidencia, aunque esto también estuvo relacionado con la propia situación económica de Estados Unidos y otros grandes países del mundo.



