La semana ha estado marcada por una combinación poco habitual: nuevos máximos históricos en las bolsas, una fuerte caída del petróleo y cambios importantes en el mensaje de los principales bancos centrales. En el seminario de hoy, analizaremos cómo el acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha reducido las tensiones en Oriente Medio y ha impulsado una corrección del crudo cercana al 10%, favoreciendo las expectativas de inflación y el apetito por el riesgo.

Además, repasaremos la primera reunión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, los cinco grupos de trabajo anunciados para reformar el funcionamiento de la institución y las implicaciones que pueden tener para los mercados durante los próximos meses. También analizaremos la sorprendente subida de tipos del Banco de Japón, el desplome del yen hasta niveles no vistos en cuatro décadas frente al dólar y el impacto que está teniendo en las materias primas.

Por último, revisaremos los cambios más importantes en renta fija, divisas, oro, plata y Bitcoin, así como las oportunidades y riesgos que podrían marcar el comportamiento de los mercados durante las próximas semanas. ¿Estamos ante el inicio de una nueva fase o los máximos actuales esconden más riesgos de los que parece?

Descúbrelo en este seminario en directo con nuestro responsable de análisis, Manuel Pinto. ¡No te lo pierdas! Ya en directo.