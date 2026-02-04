La generación NEM ('Not Enough Money') engloba a las personas de entre 30 a 50 años, un grupo poblacional vulnerable a la crisis de pensiones y que se enfrenta a una prestación de jubilación insuficiente para mantener su nivel de vida. En este artículo, repasamos las características y riesgos de este grupo y cómo pueden ahorrar para mantener su poder adquisitivo.

El futuro de las pensiones en España ha sido objeto de múltiples debates en los últimos años. La progresiva llegada de los llamados baby-boomers a la jubilación unida al envejecimiento poblacional del país ha puesto en tela de juicio la sostenibilidad del sistema de pensiones, planteando dudas sobre si las generaciones futuras podrán llegar a beneficiarse de las prestaciones que el Ejecutivo ofrece a quienes, por edad, abandonan el mercado laboral. Este complejo debate, focalizado principalmente en las generaciones más jóvenes, ha obviado, sin embargo, a un grupo poblacional que también sufre el riesgo de llegar a su retiro profesional con problemas de precariedad. Hablamos de la llamada Generación NEM (‘Not Enough Money’), un grupo de personas de entre 30 y 50 años ya integrado en el sistema que podría enfrentarse a una pensión insuficiente para mantener su nivel de vida durante la jubilación.

¿Qué es la generación NEM?

La generación NEM (‘Not Enough Money’) es aquella que abarca a los ciudadanos con una edad comprendida entre los 30 y los 50 años. Este grupo poblacional está formado por personas que ya forman parte del sistema laboral, pero que se enfrentan al riesgo de asumir unas pensiones significativamente inferiores a las de sus antecesores, es decir, a la generación del baby boom.

Al igual que ocurre con las generaciones más jóvenes y con los sénior, la generación NEM es una generación sobre la que también pesan los problemas de sostenibilidad del sistema actual de pensiones. Este grupo, sin embargo, recibe una menor atención que los menores de 30 y los mayores de 50, quienes suelen ocupar los focos prioritarios de medios, campañas y estudios, una relegación que trae consigo un importante riesgo: al no ocupar un papel central en los debates sobre las pensiones, la generación NEM vive con la idea de que disfrutarán de una prestación semejante a la de sus antecesores, cuando la realidad es que, con toda probabilidad, tendrán una pensión más reducida que les impedirá mantener su nivel de vida previo.

Diferencias entre la generación NEM, los jóvenes y los sénior

Los problemas del sistema nacional de pensiones son transversales, ya que afectan a todas las generaciones. Las circunstancias, el riesgo y las causas, sin embargo, no son las mismas para cada grupo. Al contrario, entre la generación NEM, los jóvenes y los sénior encontramos varias diferencias clave que definen cómo les impacta la crisis de las pensiones.

Riesgo : un aspecto clave que diferencia a estos tres grupos es el riesgo que afrontan. Mientras que las generaciones de aquellos con más de 50 años afrontan un riesgo medio, ya que podrían asumir pensiones que les hagan perder parte de su poder adquisitivo, los jóvenes afrontan un riesgo muy elevado, ya que se enfrentan a la posibilidad de no poder llegar a percibir las prestaciones del Estado. La generación NEM ocupa un punto intermedio entre ambas, con un riesgo entre medio y elevado, ya que podrán llegar a beneficiarse de las pensiones, pero estas podrán llegar a tener un importe más reducido que la de sus antecesores.

: un aspecto clave que diferencia a estos tres grupos es el riesgo que afrontan. Mientras que las generaciones de aquellos con más de 50 años afrontan un riesgo medio, ya que podrían asumir pensiones que les hagan perder parte de su poder adquisitivo, los jóvenes afrontan un riesgo muy elevado, ya que se enfrentan a la posibilidad de no poder llegar a percibir las prestaciones del Estado. La generación NEM ocupa un punto intermedio entre ambas, con un riesgo entre medio y elevado, ya que podrán llegar a beneficiarse de las pensiones, pero estas podrán llegar a tener un importe más reducido que la de sus antecesores. Problemas : los problemas que afectan a las pensiones de estos grupos poblacionales también son diferentes. Los jóvenes se caracterizan por tener trabajos de gran temporalidad, un paro juvenil elevado y dificultades de inserción laboral, un escenario que plantea importantes lagunas de cotización. Los sénior, en cambio, se enfrentan al riesgo de sufrir desempleo de larga duración, al edadismo y a la dificultad de recolocación una vez se superan los 50 años de edad. Entremedias, la generación NEM afronta un escenario marcado por la inestabilidad laboral y los últimos cambios de las reglas de cálculo de las pensiones.

: los problemas que afectan a las pensiones de estos grupos poblacionales también son diferentes. Los jóvenes se caracterizan por tener trabajos de gran temporalidad, un paro juvenil elevado y dificultades de inserción laboral, un escenario que plantea importantes lagunas de cotización. Los sénior, en cambio, se enfrentan al riesgo de sufrir desempleo de larga duración, al edadismo y a la dificultad de recolocación una vez se superan los 50 años de edad. Entremedias, la generación NEM afronta un escenario marcado por la inestabilidad laboral y los últimos cambios de las reglas de cálculo de las pensiones. Visibilidad en políticas públicas : otra diferencia clara entre la generación NEM y la población joven y sénior es la visibilidad que este grupo tiene en las políticas públicas. Mientras que los sénior tienen una visibilidad alta, con bonificaciones a la contratación, complementos a las pensiones bajas y un foco claro en políticas atractivas e incentivos al retrasos e la jubilación, los jóvenes disfrutan de una visibilidad media, con políticas centradas en empleo juvenil o el acceso a la vivienda, entre otros. La generación NEM, por el contrario, tiene una visibilidad baja y disfrutan de un número reducido de políticas específicas para ellos.

: otra diferencia clara entre la generación NEM y la población joven y sénior es la visibilidad que este grupo tiene en las políticas públicas. Mientras que los sénior tienen una visibilidad alta, con bonificaciones a la contratación, complementos a las pensiones bajas y un foco claro en políticas atractivas e incentivos al retrasos e la jubilación, los jóvenes disfrutan de una visibilidad media, con políticas centradas en empleo juvenil o el acceso a la vivienda, entre otros. La generación NEM, por el contrario, tiene una visibilidad baja y disfrutan de un número reducido de políticas específicas para ellos. Visibilidad en medio: al igual que ocurre con las políticas públicas, la generación NEM también tiene una visibilidad baja en los medios. Los sénior, por el contrario, tienen una elevada presencia mediática y capacidad de presión social, mientras que los jóvenes tienen una presencia mediática moderada, con un protagonismo creciente a pesar de haber quedado, tradicionalmente, relegados.

¿Qué problemas enfrenta la generación NEM?

La generación NEM es una generación que, pese a ser uno de los pilares actuales del sistema contributivo, se enfrenta a un contexto por el que no tendrá suficientes recursos para mantener su nivel de vida previo cuando se jubile. Esta situación se explica por una combinación de factores estructurales:

Trayectorias laborales más inestables que las de generaciones anteriores, con mayor rotación y menor continuidad.

Salarios que han crecido por debajo del coste de la vida, reduciendo la capacidad real de ahorro.

Alta temporalidad y lagunas de cotización, con un impacto directo en la pensión futura.

Retraso en la capacidad de ahorro, condicionado por el elevado coste de la vivienda, la precariedad laboral y la maternidad o paternidad tardías.

Exigencias crecientes en el cálculo de la pensión, que penalizan especialmente las carreras profesionales con interrupciones.

Este cúmulo de circunstancias convierte a la generación NEM en una generación especialmente vulnerable a una jubilación con recursos insuficientes. La última reforma del sistema, que amplía el periodo de cotización que se tendrá en cuenta a la hora de valorar la cuantía de la pensión, unido al constante incremento del coste de vida plantean un escenario en el que la capacidad adquisitiva de los futuros jubilados puede verse mermada hasta el punto en el que no podrán mantener su nivel de vida. Ante esta compleja situación, construir un colchón financiero se vuelve fundamental y, para ello, la inversión activa se posiciona como una alternativa clave complementaria al ahorro puro.

Los ETF y planes de inversión: la alternativa para ahorrar para tu jubilación

Frente al ahorro puro, en el que acumulamos dinero en nuestra cuenta corriente, la inversión activa se posiciona como una opción con la que no solo podríamos hacer crecer nuestro capital, sino también protegernos del efecto de la inflación, un fenómeno que puede disminuir nuestro poder adquisitivo, ya que, cuanto más aumenten los precios, menores serán los productos, bienes y servicios que podremos consumir.

Uno de los instrumentos que más interés están generando para invertir activamente y generar ahorro a largo plazo son los ETF, un producto que se ha posicionado como una alternativa de interés frente a los populares planes de pensiones. Estos instrumentos, donde se encuentran productos como el Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS (EQQB.DE) o el Invesco S&P 500 UCITS (P500.DE), se sitúan como una opción para se caracterizan por replicar el comportamiento de un activo subyacente, ya sea un índice, un conjunto de acciones o un metal precioso, y por combinar características propias de las acciones y los fondos tradicionales: por un lado, se negocian en Bolsa, pudiendo comprarse y venderse de forma rápida en cualquier momento del día; por otro, están compuestos por una cartera de valores, lo que permite invertir de forma diversificada y, consecuentemente, con un nivel de riesgo más reducido.

A pesar de no disfrutar de las ventajas fiscales de los planes de pensiones, la contratación de ETFs en España se ha visto disparada en los últimos años ya sea a través de su contratación directa como mediante los Planes de Inversión (Savings Plans). Solo en nuestro país, se calcula que más de 2,6 millones de personas ya invierten en ETFs, y solo en los últimos tres años más de 1,6 millones de nuevos inversores se han incorporado a este tipo de producto. Esto supone un crecimiento del 169%, lo que sitúa a España entre los mercados europeos con mayor expansión en este segmento. Además, según estimaciones de BlackRock y YouGov, durante el próximo año más de 8 millones de europeos comenzarán a invertir en ETFs, de los cuales más de un millón corresponderían a ciudadanos españoles, que pueden aprovechar su inversión para generar un ahorro complementario que les permita reducir la pérdida de poder adquisitivo derivada de la jubilación.

La inversión activa se posiciona como una alternativa complementaria de gran utilidad al ahorro puro. A pesar de no estar exento de riesgos, invertir puede ayudarnos a generar un ahorro complementario a nuestra jubilación, un colchón que será de gran utilidad para que la generación NEM pueda afrontar esta etapa vital con mayor tranquilidad. Frente a un escenario en el que los costes aumentan y la tasa de reemplazo podría verse reducida comenzar a ahorrar se vuelve clave para poder retirarse sin jubilaciones, y la inversión se convierte en un instrumento clave para poder alcanzar nuestras metas.

Navegando hacia tu jubilación

Para ayudar a nuestros usuarios a mejorar su capacidad de ahorro y alcanzar sus metas financieras, en XTB hemos desarrollado 'Navegando hacia tu jubilación', una guía interactiva con la que los usuarios podrán ver, de primera mano, qué necesitarán para poder mantener su nivel de vida en la jubilación. Esta guía interactiva, creada en colaboración con Invesco, cuenta con dos módulos principales:

En el primero, los usuarios deberán incluir su edad, su género y los gastos medios que tienen mes a mes en partidas clave como la alimentación, la vivienda o el ocio. A partir de esta información, la guía les mostrará el porcentaje estimado de sus gastos futuros esperados que cubrirán sus pensiones , así como las cantidades que necesitarán para mantener su nivel de vida actual, la cuantía estimada de su pensión de jubilación y qué necesitarían ahorrar para cubrir todos sus gastos.

, así como las cantidades que necesitarán para mantener su nivel de vida actual, la cuantía estimada de su pensión de jubilación y qué necesitarían ahorrar para cubrir todos sus gastos. En el segundo, los usuarios recibirán información exacta sobre cuánto deberían ahorrar mes a mes para complementar su pensión, en función de tres escenarios: uno conservador, uno moderado y uno agresivo. La herramienta, además, les mostrará la diferencia de ahorro entre acumular el dinero en el banco y gestionar activamente sus ahorros.

'Navegando hacia tu jubilación', la guía de XTB, es completamente gratuita y puede accederse a ella tanto desde un ordenador, como desde un teléfono móvil o una tableta electrónica. ¡No te la pierdas! Descúbrela y averigua cómo ahorrar para mantener tu nivel de vida en la jubilación.