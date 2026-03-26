🔴En directo: Plan de inversión de abril

Conclusiones clave El mes de abril es un periodo históricamente favorable para las bolsas, pero el contexto actual puede afectar a la tradicional estacionalidad de esta época del año.

Las decisiones de los bancos centrales, la actual guerra de Irán y las dudas sobre el crédito privado marcan la actualidad de los mercados.

¿Cómo podemos prepararnos para el mes de abril?

El mes de abril se presenta como uno de los periodos históricamente más favorables para las bolsas, destacando por su estacionalidad positiva y un contexto donde los inversores suelen mostrar mayor apetito por el riesgo. Este año, el foco del mercado se traslada hacia factores clave como las decisiones de los bancos centrales, el impacto de la guerra en Irán y las crecientes dudas sobre la estabilidad del crédito privado. Todo ello en plena temporada de resultados corporativos, que vuelve a ser determinante para medir la salud real de la economía. ¿Seguirá abril cumpliendo con su estacionalidad alcista? ¿Qué papel jugarán los bancos centrales en este entorno? ¿Cómo puede afectar la situación en Irán a los mercados? ¿Se acabará la guerra? ¿Existe riesgo en el crédito privado? ¿Y qué nos están diciendo realmente los resultados empresariales? Descubre cómo preparar tu estrategia de inversión en este seminario especial en directo junto a nuestro responsable de mercados, Manuel Pinto. No te lo pierdas. ¡Ya en directo! Recuerda que si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.

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