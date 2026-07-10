El culebrón bursátil que lleva semanas protagonizando easyJet ha dado un vuelco en las últimas horas. La aerolínea ha anunciado este viernes que su consejo de administración ha alcanzado un principio de acuerdo con el fondo estadounidense Apollo Global Management para su adquisición por 7,15 libras esterlinas por acción, una oferta que supera a la que apenas cinco días antes parecía sellar la operación con su rival, Castlelake. La nueva propuesta valora la aerolínea británica en unos 5.700 millones de libras (aproximadamente 7.700 millones de dólares), y el consejo ya no considera oportuno recomendar la oferta de Castlelake a sus accionistas.

La propuesta de Apollo ha cambiado el guión de la venta de easyJet

Hasta esta semana, todo apuntaba a que Castlelake, la firma de crédito privado y leasing aeronáutico con sede en Minneapolis, se llevaría el premio tras un asedio de cinco ofertas sucesivas. Sin embargo, la irrupción de Apollo con una puja de 7,15 libras por título (por encima de las 6,90 libras que easyJet había acordado “en principio” aceptar de Castlelake el pasado 5 de julio) ha obligado al consejo a reconsiderar su posición.

EasyJet ha calificado la propuesta de Apollo como un “resultado superior” para sus accionistas, y Apollo dispone ahora hasta el 7 de agosto para presentar una oferta vinculante en firme o retirarse de la puja, conforme a la normativa británica de opas. El consejero delegado de la aerolínea, Kenton Jarvis, ha asegurado que la compañía está “bien posicionada” para superar el actual momento de dificultad del sector, marcado por el encarecimiento del combustible.

Cronología del culebrón entre easyJet y Castlelake

Para entender el desenlace hay que repasar una de las batallas de opas más largas que ha vivido la City londinense en los últimos años:

29 de mayo : Castlelake revela que estudia una posible oferta, con un precio mínimo de 403,23 peniques por acción, lo que valoraba easyJet en unos 3.000 millones de libras. El consejo lo tacha de “muy oportunista”.

: Castlelake revela que estudia una posible oferta, con un precio mínimo de 403,23 peniques por acción, lo que valoraba easyJet en unos 3.000 millones de libras. El consejo lo tacha de “muy oportunista”. 1 de junio : Castlelake revela que ya controla el 2,14% del capital de easyJet a través de sus fondos gestionados.

: Castlelake revela que ya controla el 2,14% del capital de easyJet a través de sus fondos gestionados. 16 y 20 de junio : Primera (560p) y segunda (600p) ofertas formales, ambas rechazadas por unanimidad del consejo.

: Primera (560p) y segunda (600p) ofertas formales, ambas rechazadas por unanimidad del consejo. 21-22 de junio : Tercera oferta, de 625 peniques (unos 4.740 millones de libras), que Castlelake hace pública apelando directamente a los accionistas tras ser rechazada. El consejo insiste en que se trata de un intento de comprar la aerolínea “a precio de saldo”.

: Tercera oferta, de 625 peniques (unos 4.740 millones de libras), que Castlelake hace pública apelando directamente a los accionistas tras ser rechazada. El consejo insiste en que se trata de un intento de comprar la aerolínea “a precio de saldo”. 25 de junio : Cuarta oferta, de 650 peniques (unos 4.930 millones de libras), también rechazada, pero por primera vez el consejo abre parcialmente sus libros a Castlelake y solicita —y obtiene— una prórroga del plazo de “put up or shut up” hasta el 5 de julio.

: Cuarta oferta, de 650 peniques (unos 4.930 millones de libras), también rechazada, pero por primera vez el consejo abre parcialmente sus libros a Castlelake y solicita —y obtiene— una prórroga del plazo de “put up or shut up” hasta el 5 de julio. 4-5 de julio: Quinta oferta, de 690 peniques por acción, que valora la compañía en hasta 5.500 millones de libras (unos 7.340 millones de dólares) sobre una base totalmente diluida. El consejo la considera, por primera vez, un valor que estaría “dispuesto a recomendar” a los accionistas. Las acciones suben cerca de un 10% al conocerse la noticia, alcanzando máximos de cuatro años.

Quinta oferta, de 690 peniques por acción, que valora la compañía en hasta 5.500 millones de libras (unos 7.340 millones de dólares) sobre una base totalmente diluida. El consejo la considera, por primera vez, un valor que estaría “dispuesto a recomendar” a los accionistas. Las acciones suben cerca de un 10% al conocerse la noticia, alcanzando máximos de cuatro años. 10 de julio: Apollo irrumpe con una oferta de 7,15 libras por acción, superando a Castlelake, y el consejo pacta con el nuevo pretendiente, descartando la recomendación previa a Castlelake.

En la propuesta de Castlelake, el vehículo comprador iba a estar participado en un 49% por el propio fondo (junto con coinversores como Brookfield Asset Management) y en un 51% por dos ejecutivos de la industria aérea con pasaporte comunitario, Peter Bellew (exdirectivo de easyJet y expresidente de Malaysia Airlines) y Mark Breen, para cumplir con la normativa europea que exige que las aerolíneas que operan en la UE estén mayoritariamente controladas por ciudadanos comunitarios. Apollo tendrá que resolver el mismo escollo regulatorio si quiere cerrar su oferta.

Una prima que no dejó de crecer

El recorrido de las ofertas (de 403 peniques a 715 peniques en apenas seis semanas) refleja hasta qué punto se ha intensificado la pugna por el control de la mayor aerolínea de bajo coste cotizada del Reino Unido. La oferta de 690 peniques de Castlelake ya suponía una prima de aproximadamente el 73% sobre el precio de cierre de easyJet del 29 de mayo, el último día antes de que el fondo revelara su interés. Con la entrada de Apollo a 715 peniques, esa prima se amplía todavía más.

Pese a ello, inversores relevantes de easyJet habían señalado a Financial Times, que estarían dispuestos a aceptar una operación solo si el precio superaba las 7 libras por acción, un umbral que la oferta de Apollo finalmente ha superado con holgura.

El papel de Sir Stelios y la cúpula de easyJet

El fundador de easyJet, Sir Stelios Haji-Ioannou, que junto a su familia mantiene una participación superior al 15% del capital, no se había pronunciado públicamente a favor de ninguno de los pretendientes durante buena parte del proceso, lo que generó cierta incertidumbre en el mercado sobre el desenlace de la operación. De completarse una operación en los términos que se negociaban con Castlelake, su participación podría haberle reportado cerca de 800 millones de libras; con el precio de Apollo, esa cifra sería aún mayor. El presidente del consejo, Stephen Hester (expresidente ejecutivo de Royal Bank of Scotland), ha liderado las negociaciones con ambos fondos.

El telón de fondo: una aerolínea bajo presión

El proceso de venta se ha desarrollado en un contexto financiero exigente para easyJet. En mayo, la compañía comunicó unas pérdidas del primer semestre del ejercicio fiscal que se agravaron un 27%, hasta 377 millones de libras, en un entorno de encarecimiento del combustible ligado al conflicto en Oriente Medio y de reservas más débiles para la temporada alta de verano. Ese deterioro del negocio, unido a la caída de la cotización, fue precisamente lo que facilitó la entrada de Castlelake en el capital y desató después la pugna con Apollo.

¿Qué puede pasar ahora?

Con el consejo ya volcado hacia Apollo, el foco pasa a dos frentes. El primero es si Castlelake decide replicar con una sexta oferta para intentar recuperar la operación, algo que no puede descartarse dado el patrón de pujas sucesivas mostrado hasta ahora. El segundo es el propio recorrido regulatorio de Apollo: deberá articular una estructura societaria que satisfaga la exigencia europea de propiedad y control mayoritario por parte de ciudadanos comunitarios, el mismo obstáculo que había marcado toda la negociación con Castlelake. Apollo tiene de plazo hasta el 7 de agosto para anunciar una oferta firme conforme a la Regla 2.7 del código de opas británico, o retirarse. Si finalmente se materializa una oferta vinculante, deberá ser sometida a votación de los accionistas de easyJet antes de completarse.

Lo que está claro es que la operación por easyJet se ha convertido en una de las batallas de capital privado más disputadas del mercado británico este año, con dos gigantes estadounidenses del “private equity” librando una puja al alza que ha llevado la valoración de la aerolínea de los 3.000 millones de libras iniciales a más de 5.700 millones en apenas seis semanas.

Cotización de las acciones de easyJet

Las acciones de easyJet se disparan un 13,8% en estos momentos mientras que en el acumulado del año llevan un repunte del 32,3%.

Fuente: Plataforma de XTB

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