Las acciones de Nvidia se disparan casi un 4%. ¿El mercado es optimista?

En la sesión de hoy, las acciones de Nvidia se disparan un 3,7% y alcanzan los 210 dólares, lo que coloca la capitalización bursátil de la compañía en los 5,06 billones de dólares. El valor cotiza con un PER de 36 veces y se sitúa a un 11,3% de sus máximos históricos, alcanzados el pasado 14 de mayo. Lo llamativo es que este repunte es específico de Nvidia, ya que el sector de los “chips” hoy pierde terreno de forma generalizada, pero Nvidia es capaz de despegar al alza por motivos propios.

El mercado pone en precio la apertura de China a los chips H200

Las autoridades chinas estarían dispuestas a permitir que sus principales empresas de inteligencia artificial adquieran un número limitado de chips H200 de Nvidia. Washington ya había dado luz verde a la venta de este semiconductor en el mercado chino, pero el visto bueno de Pekín era la pieza que faltaba. El entusiasmo del mercado por este acontecimiento ha generado un incremento del 7,8% en la cotización de Nvidia esta semana.

El contexto es relevante: Jensen Huang, CEO de Nvidia, había reconocido en la presentación de resultados de mayo que la compañía prácticamente había cedido el mercado de chips de IA en China a Huawei tras las restricciones de exportación. Una reapertura, aunque sea parcial, del mercado chino a los chips H200 reabre una vía de ingresos que llevaba meses cerrada.

¿Qué podemos esperar de Nvidia?

El pasado martes 7 de julio, Nvidia desmintió rumores sobre un posible retraso hasta 2028 de su sistema de IA de alta gama Kyber NVL144, lo que también contribuyó a estabilizar el sentimiento sobre el valor. Desde XTB pensamos que el mercado persigue la confirmación de que el gasto en infraestructura de IA por parte de los grandes proveedores de nube se mantendrá robusto como catalizador alcista decisivo para la cotización de Nvidia. Por el lado contrario, el mayor riesgo gira en torno a la amenaza a medio plazo de los chips propios (“custom silicon”) que están desarrollando algunos de los grandes clientes de Nvidia, lo que podría erosionar su poder de fijación de precios en el futuro.

Este repunte llega después de un periodo de retroceso bursátil para Nvidia, con una senda bajista que se alargó durante 6 semanas, hasta finales del mes de junio. El relato era de rotación de los inversores hacia fabricantes de memoria como SK Hynix, Micron o SanDisk, beneficiados por el auge de la memoria de alto ancho de banda (HBM) para IA.

En la sesión de hoy, el protagonismo de Nvidia coincide con otro hito del sector: SK Hynix debuta en el Nasdaq mediante ADRs, en una colocación valorada en unos 26.500 millones de dólares —la segunda mayor de la historia tras SpaceX—, y la mayor de una empresa extranjera en EE. UU.. Este debut confirma el fuerte apetito inversor por toda la cadena de valor de la IA.

Precio de la acción de Nvidia

Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de Nvidia repuntan un 3,7% en estos momentos, alcanzando el 11,8% de subida en lo que llevamos de 2026. El mercado premia la apertura del mercado chino a los chips H200. Se trata de un desarrollo relevante porque reabre una fuente de ingresos que Nvidia daba prácticamente por perdida, en un momento en que la acción venía de un periodo de infraponderación relativa frente al resto del sector de semiconductores.

¿Cómo comprar acciones de Nvidia?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Nvidia (NVDA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.