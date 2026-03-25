A lo largo de esta semana, una vez más, el foco mediático se sitúa sobre el conflicto en Oriente Medio. Otros factores que generaban preocupación en los mercados, como el crédito privado, parecen haber desaparecido de la ecuación o, al menos, han pasado desapercibidos entre las decenas de titulares relacionados con el petróleo.

Sin embargo, aunque el ritmo al que esta temática aparece en los medios financieros ha disminuido, las señales de alerta no se han detenido. Esta semana, dos compañías más relacionadas con el crédito privado han encendido las alarmas entre los analistas, indicando que el tensionamiento de este mercado sigue vigente y no ha desaparecido.

El crédito privado afronta tensiones de liquidez en 2026

El sector del crédito privado entra en 2026 bajo una presión creciente, con un tamaño de mercado en máximos históricos y señales de tensión cada vez más visibles.

Las principales gestoras han comenzado a restringir reembolsos ante un aumento significativo de solicitudes de salida, mientras los mercados reaccionan con caídas y los flujos de entrada se desaceleran. La situación revela tensiones de liquidez que, aunque no suponen una fuga masiva de inversores, sí muestran un cambio de clima en un sector que venía de años de fuerte expansión.

Esta vez, los afectados han sido Ares Management y Apollo Global Management. Según Bloomberg, ambas compañías habrían decidido limitar las redenciones en sus fondos de crédito privado al 5% del total de acciones, después de recibir solicitudes muy superiores a ese umbral, en la misma línea que otras firmas como Blue Owl, Cliffwater o BlackRock.

En el caso del Ares Strategic Income Fund, valorado en 10.700 millones de dólares, las peticiones de salida alcanzaron el 11,6%, mientras que Apollo Debt Solutions, con 15.100 millones bajo gestión, registró solicitudes del 11,2%.

Según Bloomberg, el resultado es que alrededor de 1.500 millones de dólares en reembolsos quedan bloqueados y continúan invertidos en los fondos. La medida refleja una estrategia defensiva ante la creciente presión por liquidez y marca un punto de inflexión en la gestión del crédito privado.

¿Quién está saliendo? Family offices y pequeñas instituciones

Ares ha aclarado que la mayoría de las solicitudes de reembolso provienen de family offices y pequeñas instituciones, que representan menos del 1% de sus más de 20.000 accionistas. Esto indica que no se está produciendo una retirada masiva por parte de grandes inversores institucionales, sino una necesidad puntual de liquidez en segmentos concretos del mercado.

¿Qué es el crédito privado y por qué preocupa ahora?

El crédito privado es una forma de financiación en la que fondos y gestoras prestan directamente a empresas sin pasar por la banca tradicional.

Su crecimiento ha sido explosivo en la última década, impulsado por la aparición de compañías tecnológicas con grandes necesidades de capital y por el apetito de los inversores por activos con mayor rentabilidad. A diferencia del crédito bancario, estos préstamos son menos líquidos, más opacos y con estructuras complejas. Esto significa que, cuando las condiciones financieras se tensan, los riesgos tardan más en aflorar y son más difíciles de evaluar. En los últimos meses, las advertencias, restricciones y episodios de iliquidez han puesto de manifiesto que el sector está entrando en una fase de tensión real.

Las tensiones actuales responden a varios factores combinados:

Crece la preocupación por ciertas prácticas de préstamo dentro del sector.

Aumenta la exposición a empresas vulnerables a disrupciones tecnológicas, especialmente relacionadas con la inteligencia artificial.

Existe el temor a que un aumento de las redenciones pueda desencadenar una crisis de liquidez más amplia.

Surgen dudas sobre la capacidad de los fondos para seguir suscribiendo nuevos préstamos si los flujos continúan debilitándose.

El mercado reacciona con caídas: las empresas de crédito privado retroceden

El mercado no ha pasado por alto estas noticias y ha castigado el desempeño de estas acciones desde inicios de año. El mayor afectado ha sido Blue Owl Capital, la primera compañía en anunciar problemas en sus fondos de crédito privado debido a su gran exposición a empresas tecnológicas.

A continuación encontramos a firmas como KKR, Ares o Apollo, con caídas superiores al 20% desde enero, agravadas por las recientes noticias sobre solicitudes de retirada y las limitaciones impuestas. Por último, BlackRock presenta menores caídas gracias a su mayor diversificación en vehículos financieros.

Rendimiento de las acciones en 2026:

Ares: –33,2%

Apollo: –22,3%

Blue Owl: –39,3%

BlackRock: –8,7%

KKR: –28,1%

El crédito privado muestra síntomas claros de tensión a través de redenciones superiores a lo permitido, caídas bursátiles y presión por liquidez. El sector entra en una fase más exigente, donde la gestión de liquidez será clave para evitar que la volatilidad se convierta en un problema estructural.

Cómo tener exposición a compañías de crédito privado desde XTB

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