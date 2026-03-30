España ha cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en ataques contra Irán, lo que supone otro paso en la negativa del gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, en participar en nada que tenga que ver con el conflicto. ¿Cómo puede impactar esto en las relaciones comerciales y la bolsa?

El cierre aéreo de España

“No autorizamos ni el uso de bases militares ni el uso del espacio aéreo para acciones relacionadas con la guerra en Irán”. Estas son palabras de Margarita Robles, ministra de defensa del gobierno español. Lo primero que comenta no es noticia, ya que desde el comienzo del conflicto el gobierno se negó a permitir a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para las operaciones contra Irán. Esto ya provocó tensiones, pero el anuncio que conocemos hoy supone otro paso más. El cierre del espacio aéreo obliga a los aviones militares a evitar España, país miembro de la OTAN, en su ruta hacia objetivos en Oriente Medio. Sin embargo, Estados Unidos tiene diferentes alternativas y no debería suponer ningún escollo real a las operaciones en Oriente Medio.

Consecuencias para España y la bolsa

Tal y como ocurrió a comienzos de mes, cuando se negó el uso de las bases ya mencionadas para ataques en Oriente Medio, Trump podría volver con las amenazas. En aquella ocasión se amenazó con cortar todas las relaciones comerciales con España. Sin embargo, el problema para Trump viene de que los acuerdos comerciales son firmados con la Unión Europea y no se llevará a cabo excepciones. Por tanto, España estaría protegida por el paraguas de la Unión.

Sin embargo, en su anterior mandato Trump ya impuso algunos aranceles que tuvieron más impacto en España. Esto ocurrió por ejemplo con el aceite de oliva español, que sufrió mayores aranceles que el italiano. Por tanto, Trump podría ingeniárselas para poner algunos aranceles puntuales a productos con ciertas características que justo afecten a los productos españoles. Actualmente no parece que sea el escenario más probable, ya que el foco no está tanto en los aranceles sino en la guerra. Pero en cualquier caso, no debemos pasar por alto esta posibilidad.

El impacto en la economía dependerá de las restricciones o aranceles que Trump pueda imponer. Sin embargo, como ya hemos comentado, no parece que ahora mismo sea un escenario factible. Por tanto, podemos decir que en términos generales no deberíamos ver impacto económico de estas tensiones. Muchas empresas del Ibex 35 tienen negocio en Estados Unidos, como ACS, Fluidra, Inditex o Acerinox, entre otras. De hecho, algunas de ellas no es que exporten sus productos al país, sino que tienen sus fábricas en dicho territorio. En definitiva, el Ibex 35 no se debería de ver afectado por las nuevas tensiones entre Estados Unidos y España, aunque algunos sectores deberían estar atentos porque Trump podría volver a la batalla arancelaria cuando acabe la guerra en Oriente Medio.