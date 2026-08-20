El índice del dólar ha caído a su nivel más bajo de los últimos tres meses, arrastrado por la decisión sorpresa del Tesoro de EE. UU. de ampliar su programa de recompra de deuda a largo plazo. El propio índice dólar (DXY) cotiza hoy en 98,66 puntos, un -0,13% frente al cierre anterior, consolidando una tendencia bajista que ya dura varias semanas frente al euro.

¿Por qué el dólar pierde terreno frente al euro?

La debilidad del dólar no responde a una única causa, sino que se pueden destacar varias en estos momentos:

Menores expectativas de subidas de tipos de la Reserva Federal : Los inversores han recortado la probabilidad de un nuevo endurecimiento monetario en la próxima reunión de septiembre a sólo un 25%, tras la serie de datos económicos estadounidenses más débiles de lo esperado, especialmente en lo referente al empleo. Esto reduce el atractivo de los activos en dólares frente a euros.

: Los inversores han recortado la probabilidad de un nuevo endurecimiento monetario en la próxima reunión de septiembre a sólo un 25%, tras la serie de datos económicos estadounidenses más débiles de lo esperado, especialmente en lo referente al empleo. Esto reduce el atractivo de los activos en dólares frente a euros. Una venta masiva de bonos que disparó los rendimientos a máximos históricos: El rendimiento del bono a 30 años llegó a tocar el 5,34%, su nivel más alto en 19 años, ante el temor a una escalada bélica entre Israel e Irán y la preocupación por el deterioro fiscal de EE. UU., cuya deuda total ya supera los 40 billones de dólares.

A esto se suma la noticia de la semana, y es que la respuesta del Tesoro ha sido interpretada como una señal de fragilidad. Al anunciar que doblará el tamaño de sus recompras de deuda a largo plazo, el mercado leyó la medida no como una solución estructural, sino como un parche que amortigua artificialmente la tensión en el tramo largo de la curva, lo que resta solidez percibida al dólar.

Además hay dudas sobre la política cambiaria real de la Administración Trump. Pese al discurso oficial de “dólar fuerte”, movimientos como la intervención conjunta con Japón del 1 de agosto para frenar la caída del yen y comentarios del propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre divisas infravaloradas, alimentan la sospecha de que Washington tolera, o incluso busca, un dólar más débil.

Con ello, el euro ha ganado terreno de forma sostenida. La cotización del euro-dólar se sitúa en torno a 1,169 dólares, cerca de su nivel más alto en tres meses y con una revalorización del 2,4% en el último mes, mientras el Banco Central Europeo fijaba su tipo de referencia diario en 1,16 dólares por euro esta misma semana.

El efecto directo de la recompra de bonos en el dólar

Ayer, el Tesoro estadounidense, dirigido por Bessent, anunció que duplicará el tamaño mínimo de sus operaciones de recompra en los tramos de 10 a 20 y de 20 a 30 años, de 2.000 a 4.000 millones de dólares por subasta, entre el 9 de septiembre y el 4 de noviembre. Esto añadirá al menos 14.000 millones de dólares de liquidez adicional, elevando el máximo de recompras del trimestre hasta 83.000 millones de dólares. El objetivo declarado es “proporcionar mayor liquidez” en los tramos más largos de la curva, donde persiste una demanda sólida de los inversores.

El mecanismo que traslada esto al mercado de divisas es indirecto pero potente: al recomprar deuda larga, el Tesoro presiona a la baja los rendimientos de esos bonos (el 30 años cedió unos 8 puntos básicos tras el anuncio y hoy cotiza en 5,19%, frente al 5,29% del cierre previo, mientras el 10 años se sitúa en 4,65% desde el 4,71% anterior). Unos rendimientos más bajos reducen el atractivo relativo de los activos en dólares para los inversores internacionales, lo que se traduce en salidas de capital y presión vendedora sobre la divisa. Este esfuerzo por contener los rendimientos probablemente mantendrá la presión sobre el dólar en el corto plazo.

¿Qué implicaciones se esperan de ahora en adelante?

El sentir del mercado no es unánime con respecto a identificar esta recompra como una causa estructural de debilidad del dólar. Este programa no resuelve el problema de fondo: el déficit fiscal estadounidense y la necesidad de financiar una “ola” de vencimientos de deuda. De hecho, recomprar bonos largos podría obligar al Tesoro a emitir más letras a corto plazo, trasladando el problema en lugar de resolverlo.

Con todo, las implicaciones que se perfilan para las próximas semanas son:

Presión bajista persistente sobre el dólar mientras el Tesoro siga usando la recompra como herramienta para contener los rendimientos largos, especialmente si la Reserva Federal confirma en las próximas actas un sesgo más moderado.

Un euro respaldado por el diferencial de tipos, que podría seguir apreciándose hacia zonas no vistas desde mayo, en beneficio de los importadores europeos pero en perjuicio de la competitividad exportadora de la Eurozona.

Vigilancia sobre el mercado de deuda a largo plazo, dado que la recompra es pequeña frente a los 32,2 billones de dólares del mercado de Treasuries y no altera la oferta neta de deuda ni el déficit.

Foco político, con las elecciones legislativas de mitad de mandato a solo tres meses vista, lo que añade presión sobre Bessent para evitar que los costes de financiación —hipotecas incluidas— se disparen antes de esa cita electoral.

En definitiva, el dólar se encuentra atrapado entre un Tesoro decidido a evitar que los rendimientos a largo plazo se disparen y unos mercados que interpretan cada intervención como una señal de que Washington tolera, cuando no busca, una divisa más débil frente al euro y el resto de sus pares.