La posible salida anticipada de Christine Lagarde no es solo una cuestión monetaria: es también un movimiento político. El presidente del Banco Central Europeo no es elegido por la institución, sino por el Consejo Europeo —es decir, por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea— mediante mayoría cualificada y tras consultar al Parlamento Europeo y al propio BCE. En la práctica, el nombramiento responde a un delicado equilibrio entre las grandes capitales, especialmente Francia y Alemania.

Lagarde es francesa y su eventual salida anticipada estaría vinculada al calendario político francés. Se querría facilitar que el presidente francés (Emmanuel Macron) participe en la elección de su sucesor antes de las elecciones presidenciales de 2027. Si en Francia ganara una fuerza euroescéptica, el equilibrio institucional podría complicarse. El Elíseo quiere influir en la sucesión antes de un posible cambio político interno.

Alemania, por su parte, también juega un papel decisivo. Berlín históricamente ha defendido perfiles más ortodoxos en materia monetaria, con un enfoque más restrictivo frente a la inflación. Por eso, cualquier sucesión requerirá un consenso franco-alemán, y más en un entorno de fragmentación global, en el que la deuda cobra cada vez más protagonismo y los intereses empiezan a presionar los presupuestos públicos.

No se trata de que Francia imponga un candidato, sino de mantener el equilibrio político e institucional que sostiene el proyecto europeo. Y alcanzar ese acuerdo ahora podría resultar más sencillo que hacerlo en 2027.

En este contexto, la sucesión del BCE se convierte en una negociación geopolítica tanto como económica.

¿Puede resentirse la independencia del BCE?

Más allá del nombre del sucesor, la cuestión de fondo es bajo qué condiciones se produce la transición. Si el calendario político nacional comienza a influir en los tiempos de una institución cuyo mandato es estrictamente técnico y europeo, se abre inevitablemente un debate sobre la percepción de independencia del banco central.

Durante años, Europa ha defendido con firmeza la autonomía de los bancos centrales frente a presiones gubernamentales. Las críticas a posibles interferencias políticas en la Reserva Federal estadounidense han sido constantes cuando desde Washington se ha cuestionado su política monetaria.

Por eso, si ahora la sucesión del BCE se acelera con el objetivo de anticiparse a un escenario electoral concreto, el mercado podría interpretar que la política está condicionando los ritmos institucionales. Aunque el argumento sea proteger la estabilidad europea, en política monetaria la percepción es tan relevante como la intención.

Y la credibilidad es el activo más valioso de un banco central.

Los inversores no solo evalúan el nivel de tipos o el perfil del sucesor. Evalúan la fortaleza institucional. Si se percibe que el BCE puede verse influido por calendarios nacionales, la prima de riesgo podría incorporar un componente político adicional, especialmente en un entorno de elevada deuda pública y crecimiento débil.

La experiencia reciente en Estados Unidos demuestra que cuando aumentan las tensiones políticas en torno a la independencia de la Reserva Federal, el mercado reacciona. Hemos visto episodios de repunte en las rentabilidades de los bonos del Tesoro y movimientos significativos en el dólar ante cualquier percepción de presión sobre la FED. La credibilidad institucional se traduce directamente en condiciones financieras.

Europa no es inmune a ese mecanismo. Si el mercado interpreta que el BCE puede verse condicionado por dinámicas políticas nacionales, la reacción podría reflejarse en mayores primas de riesgo, volatilidad en deuda soberana e incluso presión sobre el euro.

Un liderazgo basado en el consenso

La presidencia de Lagarde ha estado marcada por la construcción de consensos más que por la definición de una hoja de ruta rígida o doctrinal. Su estilo ha sido el de una mediadora dentro de un Consejo de Gobierno cada vez más diverso y, en ocasiones, polarizado. De hecho, diferentes encuestas en los últimos meses muestran que los economistas siguen más de cerca a Isabel Schnabel o al economista jefe Philip Lane que a la propia Lagarde para anticipar futuros movimientos de tipos, reflejando que el peso técnico en la señalización monetaria ha estado muy repartido durante su mandato.

Un cambio de liderazgo no implicaría necesariamente un giro inmediato en la política monetaria. El BCE funciona de forma colegiada entre más de 20 miembros y las decisiones dependen del Consejo de Gobierno. Sin embargo, sí podría modificarse el tono, la comunicación y la velocidad de los ajustes. Si el sucesor tuviera un perfil más “halcón” o restrictivo, como Klaas Knot o Joachim Nagel, la institución podría mostrarse más prudente con los recortes y mantener un discurso más enfocado en los riesgos inflacionarios. Por el contrario, si el elegido fuera un perfil más centrista como Pablo Hernández de Cos, la continuidad estratégica sería mayor y el enfoque probablemente más equilibrado entre crecimiento y estabilidad de precios.

Más que un cambio brusco de rumbo, lo verdaderamente relevante sería el grado de restricción futura y el ritmo de normalización.

¿Cambio de ciclo en el BCE?

En términos simbólicos, la salida de Lagarde sí podría marcar el fin de una etapa. Su mandato ha estado atravesado por crisis de enorme magnitud: la pandemia del Covid, el shock inflacionario derivado de la guerra en Ucrania y la posterior subida de tipos desde el -0,5% al 4%, la más rápida en la historia del euro. También ha pilotado el inicio del actual ciclo de recortes, que se han estabilizado en el 2%.

Las bolsas europeas mostraron episodios de volatilidad ante cada decisión de política monetaria y la región ha enfrentado diversos riesgos que le han llevado a quedarse atrás frente a Estados Unidos. Desde el inicio de su mandato, el MSCI Europe acumula una subida del 54%, mientras que el MSCI US prácticamente duplica esa rentabilidad con un 112%.

Su marcha cerraría la etapa de “gestión de crisis múltiple” y abriría una fase más estructural, centrada en consolidar la estabilidad de precios, redefinir el tamaño del balance del BCE y adaptarse a un entorno geopolítico más fragmentado.

Impacto en los mercados: volatilidad a corto, credibilidad a largo

En el corto plazo, una eventual salida anticipada podría traducirse en un repunte de la volatilidad, especialmente en la deuda soberana de los países periféricos, donde cualquier duda sobre la continuidad del respaldo implícito del BCE suele reflejarse rápidamente en las primas de riesgo. Cuando tomó el control del BCE en noviembre de 2019, las rentabilidades de los bonos repuntaron ligeramente.

También cabría esperar un reajuste en las expectativas sobre el ritmo de los recortes, en función del perfil del sucesor y del tono que adopte el Consejo de Gobierno. El euro podría registrar movimientos significativos si el mercado percibe un sesgo más restrictivo —lo que tendería a fortalecer la divisa—, algo que podría resultar contraproducente en el contexto actual de desaceleración de la inflación.

A largo plazo, el impacto dependerá menos del cambio en sí mismo y más de la credibilidad del relevo. Si el nuevo presidente refuerza el perfil técnico del BCE y mantiene una comunicación clara y coherente, podría consolidarse el anclaje de las expectativas de inflación y reforzar la estabilidad financiera.

¿Quién debería liderar esta nueva etapa?

En un momento en el que los países europeos están incrementando sus emisiones de deuda y el proceso de desinflación continúa avanzando, el perfil del próximo presidente del BCE será determinante.

Un liderazgo excesivamente restrictivo, en un contexto de menor presión inflacionaria y crecimiento débil, podría tensionar innecesariamente las condiciones financieras y encarecer aún más la financiación soberana. Con niveles de deuda elevados y presupuestos cada vez más condicionados por el coste de los intereses, una política monetaria demasiado agresiva podría amplificar riesgos en lugar de contenerlos.

Por ello, un perfil como el de Pablo Hernández de Cos podría representar una opción especialmente adecuada para esta fase del ciclo. Su trayectoria técnica y su enfoque prudente permitirían mantener la credibilidad antiinflacionaria sin precipitar un endurecimiento innecesario en plena desinflación.

Frente a candidatos con un sesgo más claramente restrictivo, el momento actual parece exigir más calibración que contundencia. No se trata de abandonar la disciplina monetaria, sino de adaptarla al contexto macroeconómico.

En definitiva, el ánimo inversor estará condicionado por la claridad del proceso de transición, el consenso político detrás del nombramiento y la coherencia del mensaje monetario que emita el nuevo liderazgo. En el BCE, como casi siempre en Europa, política y economía van de la mano.