En el día de hoy los inversores están mostrando optimismo. Sin embargo, tenemos en el frente varios eventos que pueden condicionar el resto de la jornada e incluso la semana. Hablamos tanto de datos macro como de declaraciones sobre la guerra. ¿Cuáles son las claves del día?

La guerra de nuevo en el foco

Hoy a las 14:00 hora española tendremos una comparecencia del secretario de defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre la guerra en Oriente Medio. Aunque en este tipo de comparecencias no deberíamos tener grandes novedades, no podemos descartar algún comentario que impacte al mercado o a un Trump que puede aprovechar para usar sus redes sociales después de la comparecencia. Aunque el mercado empieza a restar algo de credibilidad a los vaivenes de Trump, no podemos olvidarnos que ya en repetidas ocasiones ha tenido la capacidad de alterar el sentimiento del mercado.

Datos en Estados Unidos

Además de la guerra, hoy también tendremos datos macro importantes. En Estados Unidos conoceremos a las 16:00 hora española el informe de vacantes de empleo (JOLTS) del mes de febrero, que es el primer informe del mercado laboral que tendremos esta semana. Aunque a priori es el menos importante, tanto porque tiene como referencia febrero como porque aporta menor información, puede marcar el sentimiento de la semana hasta que el informe de ADP de nóminas privadas salga o incluso hasta el de nóminas no agrícolas (NFP). Estos informes son clave porque si muestran un deterioro del mercado de trabajo, la FED tendrá una dificultad doble: controlar la inflación, que se verá afectada por la subida de precios de los combustibles a razón de la guerra en Oriente Medio, y facilitar el crecimiento económico. En este caso, ambos objetivos requieren un movimiento de tipos de interés opuesto.

Por otro lado, el índice de confianza del consumidor del Conference Board del mes de marzo también será un dato importante. Este reflejará como se encuentran los consumidores después de un mes cargado de tensiones geopolíticas y repuntes de la gasolina. De nuevo, un mal dato puede impactar en los mercados, especialmente en la bolsa estadounidense.

En definitiva, esta semana está cargada de eventos en los mercados, y hoy ya empezamos con datos importantes.