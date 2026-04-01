Las bolsas europeas están subiendo con mucha fuerza en la sesión de hoy por un esperado fin de la guerra de Irán antes de lo que ya se estaba previendo. Sin embargo, el precio del petróleo no termina de caer con fuerza. ¿A qué se debe esto?

El petróleo no cede

El petróleo brent sigue por encima de los 100 dólares a pesar de que hoy los inversores se han lanzado a comprar acciones europeas y ayer la bolsa americana terminó con fuerza. Se espera un fin de la guerra cercano, pero los precios del crudo siguen fuertes. Uno de los motivos que podríamos pensar es que el mercado es lo suficientemente amplio como para que haya inversores que piensen ya en el fin del conflicto, mientras que otros no lo vean tan claro y que cada uno se posicione con respecto su opinión. Sin embargo, aunque esto puede tener algo de peso, es probable que se deba a otros motivos.

Las instalaciones energéticas también cuentan

Aunque al principio del conflicto tan solo se ponía el foco en el estrecho de Ormuz, ya hemos entrado en un escenario donde los ataques a las instalaciones energéticas se han repetido en varias ocasiones. Estos ataques no solo tienen un impacto en el más corto plazo, sino que pueden tardarse meses en poder restaurar dichas instalaciones. Esto significa que aunque el estrecho de Ormuz recupere su tránsito habitual, la oferta de crudo y gas seguirá siendo menor que antes del inicio de la guerra durante algunos meses.

Además, a esto hay que añadir que Trump podría estar dispuesto a retirarse incluso antes de que el estrecho esté totalmente abierto. Esto podría dejar un escenario donde el tránsito se recuperara de manera mucho más lenta. Por tanto, se suman unas instalaciones energéticas dañadas con un estrecho que no termina de abrirse.

La guerra puede llegar a su fin en 2 o tres semanas, pero el dilema del petróleo sigue vigente.