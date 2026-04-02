El mercado está empezando a pensar ya en el final de la guerra en Oriente Medio, pero inevitablemente tenemos que empezar a pensar en el siguiente campo de batalla para Estados Unidos y la nueva estrategia geopolítica de Donald Trump. A nosotros se nos viene a la cabeza una idea bastante clara… Cuba.

¿Será Cuba el siguiente objetivo de Trump?

Trump ha cambiado su manera de hacer política exterior y está plenamente enfangado en intervenciones militares al más puro estilo americano. Después de entrar en Venezuela, ha venido la intervención en Irán. Por tanto, no sería raro que Cuba fuera el siguiente paso. De hecho, el propio Trump ha hablado en varias ocasiones sobre esta posibilidad.

La cuestión es si realmente tiene sentido entrar en la isla o no. Como ya sabemos, en muy raras ocasiones los políticos piensan en clave humanitaria. Y aunque detrás de estas intervenciones pueda haber un fondo positivo para la propia sociedad del país, como en el caso de Venezuela, lo normal es que haya otro tipo de fines, ya sea políticos o económicos. En el caso de una entrada en Cuba, a priori se podría pensar que no hay demasiado beneficio. Sin embargo, hay varios factores a tener en cuenta.

Cuba no es solo turismo

Más allá del obvio atractivo turístico del país, Cuba cuenta con una de las reservas de niquel más grande del mundo, además de ser también muy potente en cobalto. Estas materias primas son clave para productos como las baterías, que por la electrificación del transporte serán muy importantes en los años venideros. Esto ya hace que Cuba no sea simplemente otro actor más en el juego geopolítico, sino que tiene un interés económico.

Por otro lado, hay que sumar que Cuba ha sido durante años un enclave aliado al bloque comunista, ya sea a China y sobre todo a Rusia o antiguamente a la URSS. Aunque ahora la amenaza sea mucho menor que antaño, está claro que tener a un adversario político tan cerca de tu frontera no es de agrado para ningún país. Por tanto, para Estados Unidos derrocar al régimen cubano puede suponer una gran victoria geopolítica.

La realidad es que Cuba está en una situación en la que podría caer por su propio peso, ya que la economía está destruída y experimentan apagones parciales y totales del país cada cierto tiempo. Sin embargo, no es descartable que Estados Unidos de el último empujón