- ¿Será Cuba la siguiente?
- Cuba no es solo turismo
- ¿Será Cuba la siguiente?
- Cuba no es solo turismo
El mercado está empezando a pensar ya en el final de la guerra en Oriente Medio, pero inevitablemente tenemos que empezar a pensar en el siguiente campo de batalla para Estados Unidos y la nueva estrategia geopolítica de Donald Trump. A nosotros se nos viene a la cabeza una idea bastante clara… Cuba.
¿Será Cuba el siguiente objetivo de Trump?
Trump ha cambiado su manera de hacer política exterior y está plenamente enfangado en intervenciones militares al más puro estilo americano. Después de entrar en Venezuela, ha venido la intervención en Irán. Por tanto, no sería raro que Cuba fuera el siguiente paso. De hecho, el propio Trump ha hablado en varias ocasiones sobre esta posibilidad.
La cuestión es si realmente tiene sentido entrar en la isla o no. Como ya sabemos, en muy raras ocasiones los políticos piensan en clave humanitaria. Y aunque detrás de estas intervenciones pueda haber un fondo positivo para la propia sociedad del país, como en el caso de Venezuela, lo normal es que haya otro tipo de fines, ya sea políticos o económicos. En el caso de una entrada en Cuba, a priori se podría pensar que no hay demasiado beneficio. Sin embargo, hay varios factores a tener en cuenta.
Cuba no es solo turismo
Más allá del obvio atractivo turístico del país, Cuba cuenta con una de las reservas de niquel más grande del mundo, además de ser también muy potente en cobalto. Estas materias primas son clave para productos como las baterías, que por la electrificación del transporte serán muy importantes en los años venideros. Esto ya hace que Cuba no sea simplemente otro actor más en el juego geopolítico, sino que tiene un interés económico.
Por otro lado, hay que sumar que Cuba ha sido durante años un enclave aliado al bloque comunista, ya sea a China y sobre todo a Rusia o antiguamente a la URSS. Aunque ahora la amenaza sea mucho menor que antaño, está claro que tener a un adversario político tan cerca de tu frontera no es de agrado para ningún país. Por tanto, para Estados Unidos derrocar al régimen cubano puede suponer una gran victoria geopolítica.
La realidad es que Cuba está en una situación en la que podría caer por su propio peso, ya que la economía está destruída y experimentan apagones parciales y totales del país cada cierto tiempo. Sin embargo, no es descartable que Estados Unidos de el último empujón
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
El conflicto con Irán se está intensificando: ¿cuáles son las consecuencias?
💥 China vuelve a comprar oro. ¿Impulso alcista en camino?
Informe de materias primas: el crudo repunta, el gas se estabiliza y los metales siguen bajo presión
📈 Sube el oro en un día clave: ¿se viene un giro inesperado?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.