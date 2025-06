El Senado aprueba por mayoría la Ley GENIUS de stablecoins

El Senado de Estados Unidos aprobó ayer la Ley de Guía y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Stablecoins de Estados Unidos (GENIUS) con 68 votos a favor y 30 en contra, fijando oficialmente el primer marco legal a nivel nacional para las stablecoins vinculadas al dólar estadounidense. ¿Qué incluye la Ley Genius sobre stablecoins? La ley Genius aprobada por el Senado exige el respaldo total de las stablecoins con efectivo o letras del Tesoro (T-bills) en una proporción de 1:1, certificaciones mensuales y controles contra el blanqueo de capitales (AML), todo ello bajo la supervisión del Departamento del Tesoro. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a los legisladores que las nuevas regulaciones podrían permitir que el mercado de las stablecoins supere los 2 billones de dólares en pocos años, en comparación con los aproximadamente 250.000 millones de dólares actuales. El año pasado, las stablecoins gestionaron 28 billones de dólares en transacciones en cadena, más que Visa y Mastercard juntas. Es probable que la adopción más amplia cuente con el apoyo de los bancos y los principales minoristas estadounidenses. Bank of America ha declarado que "considerará" emitir su propio token una vez que se promulgue la ley, mientras que Walmart y Amazon están analizando la creación de stablecoins propias para reducir las tarifas de transacción. Apoyo al dólar y a los bonos del Tesoro Dado que la ley exige un respaldo 1:1 con dólares estadounidenses o bonos del Tesoro, los cambios presionarán los sistemas de pago tradicionales, a la vez que canalizarán la nueva demanda hacia los bonos del gobierno estadounidense a corto plazo que respaldarán los tokens. Esto representa un enfoque fundamentalmente diferente para los bancos tradicionales, que actualmente solo están obligados a mantener reservas fraccionarias de los depósitos de sus clientes en efectivo. ¿Se beneficiará Ethereum de la adopción de las stablecoins? Dado que aproximadamente la mitad de las stablecoins operan actualmente en la red Ethereum, la plataforma podría experimentar un fuerte aumento en la actividad de transferencias, lo que a su vez impulsaría la demanda y aceleraría la tasa de quema de tokens de Ethereum. Próximos pasos legislativos para la ley GENIUS Ahora que el Senado ha finalizado su trabajo sobre el proyecto de ley sobre stablecoins, el destino de la normativa depende ahora del calendario de la Cámara de Representantes. Si la Cámara adopta la versión del Senado, la ley GENIUS podría llegar a la Casa Blanca entre el 29 y el 31 de julio de 2025, los últimos días legislativos antes del receso de verano, lo que le daría al Tesoro 120 días para redactar las normas de implementación a finales de noviembre. Sin embargo, si la Cámara insiste en su propia versión (o integra el proyecto de ley en un paquete más amplio sobre criptomonedas), se requerirá una comisión de conferencia, lo que retrasará la aprobación final hasta principios o mediados de septiembre de 2025, después de que el Congreso vuelva a sesionar. Aun así, se espera que la firma del presidente esté prevista a más tardar el 19 de septiembre, dentro del plazo de implementación de 18 meses de la ley.

