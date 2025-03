Europa se rearma: la UE podría disparar su gasto en defensa

Las crecientes tensiones geopolíticas siguen impulsando un aumento del gasto militar a nivel mundial. Durante todo el día, los principales líderes de la UE estarán reunidos en Bruselas para reconstruir la infraestructura militar de Europa tras décadas de abandono, a fin de contrarrestar a Rusia y limitar la dependencia de Estados Unidos. En esta reunión de emergencia se está discutiendo una propuesta de seguridad de la Comisión Europea, que podría movilizar hasta 800.000 millones de euros en gasto de defensa, incluyendo una partida 150.000 millones de euros en préstamos que la UE concedería a los estados miembros para invertir en esta materia. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cuánto aumentará el gasto en defensa de la UE? Algunos países todavía están muy lejos de los objetivos de gasto militar marcados hace 10 años y podrían quedar en una situación complicada ante las nuevas subidas en el gasto del sector. La OTAN espera que sus 32 miembros alcancen el objetivo de gasto en defensa del 2% del PIB para 2025, frente a solo 11 miembros en 2023, lo que indica un importante impulso en los presupuestos de defensa. No obstante, se están llevando a cabo discusiones para aumentar el requisito de la OTAN para el gasto en defensa al 3% del PIB, y algunas propuestas sugieren un porcentaje incluso mayor. Los impulsores a largo plazo del gasto en defensa, como las tensiones entre Rusia y la OTAN, la competencia entre Estados Unidos y China y las amenazas cibernéticas, siguen incitando a los gobiernos hacia una inversión militar sostenida, lo que garantiza una sólida trayectoria de crecimiento para las empresas del sector de la defensa. En este sentido, Bloomberg Intelligence estima que los 15 miembros europeos más grandes de la OTAN podrían tener que casi duplicar su inversión militar anual, agregando 340.000 millones de dólares para llegar a 720.000 millones de dólares anuales. Existe un reconocimiento más amplio entre los responsables de las políticas de que el entorno de seguridad se está volviendo cada vez más impredecible. Las encuestas de la OTAN revelan un cambio significativo en el sentimiento público en toda Europa, con un 76% de los encuestados a favor de mantener o incluso aumentar (41%) los niveles de gasto en defensa, lo que muestra una creciente conciencia de que las inversiones en defensa son fundamentales para mantener la seguridad y la estabilidad.

Fuente: OTAN ¿Cómo invertir en el sector de la defensa? Para invertir en el sector de la defensa podemos hacerlo a través de acciones individuales o bien a través de fondos de inversión cotizados, también llamados ETFs, que nos permitirán replicar el comportamiento del sector en su conjunto. La principal ventaja de invertir en ETFs de defensa es que podemos diversificar nuestra inversión entre diferentes compañías y, por tanto, no arriesgarnos a elegir un valor concreto que por diferentes cuestiones puede tener un comportamiento inferior. Entre los dos ETFs de defensa que tenemos disponibles en XTB, podemos diferenciar entre el ETF de VanEck Defense ETF (DFEN.DE) o bien el Hanetf Future of Defence ETF (ASWC.DE). Las diferencia entre ambos ETFs se basa en su composición, ya que el primero tiene una mayor dependencia en EEUU, seguido de Francia y Reino Unido, mientras que en el segundo las acciones alemanas cobran gran protagonismo. Entre las empresas más destacadas en ambos fondos cotizados podemos encontrar a la americana Palantir, la alemana Rheinmettal, compañías francesas como Thales o Safran y de Reino Unido encabezadas por BAE Systems.



