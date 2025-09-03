Faes Farma logra financiación por el 100% de Sifi

Faes Farma ha logrado financiar al 100% la compra de la empresa italiana SIFI mediante un préstamo bancario de 270 millones de euros, bajo condiciones económicas favorables y con un calendario de vencimientos adecuado para facilitar la integración de SIFI. Esta operación, valorada en 270 millones de euros más pagos adicionales condicionados a hitos comerciales, forma parte del Plan Estratégico 2030 de Faes Farma y representa un punto de inflexión transformacional en su posicionamiento y crecimiento global, especialmente en el área de oftalmología. La financiación obtenida mantiene la solidez financiera del grupo, con un ratio pro-forma deuda neta/EBITDA de 2 veces y permite mantener una política de dividendos con un pay-out objetivo del 50%.

Últimos resultados de Faes Farma

Para 2025, Faes Farma espera un impacto temporal en la rentabilidad debido a costes extraordinarios y a inversiones estratégicas como la nueva planta de Derio y gastos asociados a fusiones y adquisiciones, incluyendo la compra de SIFI. En el primer semestre de 2025, la compañía registró un crecimiento de ingresos del 12,3% hasta 307,4 millones de euros, aunque el EBITDA ajustado cayó un 6,6% a 73,3 millones y el beneficio neto disminuyó un 10,5% a 52,2 millones de euros debido a estos costes extraordinarios. A pesar de esta caída en beneficios, Faes Farma mantiene previsiones para todo 2025 con un crecimiento de ingresos esperado del 8-10%, una disminución del EBITDA reportado del 6-9%, pero con un EBITDA ajustado que podría crecer entre el 3-5%, lo que refleja que las inversiones y costes temporales afectan la rentabilidad momentáneamente pero con perspectivas de recuperación y crecimiento sostenible a medio plazo.

Las acciones de Faes Farma suben un 2% intradía, mientras que en el conjunto del año la revalorización es del 20%.

¿Cómo comprar acciones de Faes Farma?

