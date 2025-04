Fallece el Papa Francisco: ¿Qué relación tiene con la Bolsa?

Hoy hemos conocido el fallecimiento del Papa Francisco, después de más de 12 años como líder de la iglesia católica. Y aunque pueda parecer que no hay relación, la figura del Papa también está influenciada por el desempeño del mercado. ¿Qué relación hay entre el Papa y la Bolsa? ¿Y cómo ha ido evolucionando el MSCI World con los últimos pontífices? De Juan Pablo II al Papa Francisco: así ha evolucionado la Bolsa La figura del Papa tiene un enorme peso en el mundo. Si bien no impone leyes como tal, tiene una influencia ideológica y cultural en la sociedad. Además, también se ve influenciado por el contexto que le rodea, y ahí la Bolsa y los mercados son importantes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si hacemos un recorrido a través de los últimos tres Papas, empezando por Juan Pablo II, la evolución del mercado y la economía es cuanto menos interesante. Juan Pablo II comenzó su figura como Papa el 16 de octubre de 1978, finalizando en su fallecimiento el 2 de abril de 2005. En este transcurso, la rentabilidad anualizada del MSCI World, índice clave para medir el desempeño en Bolsa fue del 8,7%, lo que puede considerarse un gran resultado. Durante esta época, Juan Pablo se opuso ideológicamente a los regímenes comunistas. Además, se trata de un periodo en el que el comercio internacional se expandía. De hecho, en los últimos años de su liderazgo al frente de la iglesia católica, se estaba gestando la burbuja inmobiliaria en gran parte del mundo. En el caso de Benedicto XVI, la rentabilidad del MSCI World fue muy pobre, con tan solo una subida del 2,8% anualizada desde el 19 de abril de 2005 hasta el 28 de febrero de 2013, cuando renunció al cargo. Nótese que en este periodo la economía mundial vivió el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, con mayor impacto en algunos países europeos, como España. El Papa Francisco ha liderado la iglesia católica en un periodo económico de cierto crecimiento, aunque en algunas partes del mundo este ha sido muy moderado e influenciado por la masiva emisión de deuda por parte de los estados. Además, también hemos atravesado una pandemia y un aumento de la inflación que no veíamos desde los años 70. En ese periodo, la rentabilidad anualizada del MSCI World ha sido del 7,6%, lo que también es una sólida rentabilidad. Al comienzo de su mandato conceptos como la inteligencia artificial o la computación cuántica apenas se conocían, mientras que hoy son dos de los temas de los que más se habla en el mercado. ¿Qué es el MSCI World y cómo invertir en él? El MSCI World es uno de los índices de referencia para analizar el comportamiento de las bolsas mundiales. En XTB, tenemos ETFs como el iShares Core MSCI World (EUNL.DE) o el iShares MSCI World Hedged (IBCH.DE) que tratan de replicar el comportamiento de este índice. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

