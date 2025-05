La consulta pública que había lanzado el gobierno de España sobre la OPA BBVA-Sabadell llega a su fin y hoy será el último día oficial en la que los ciudadanos puedan opinar sobre la operación corporativa. La cuestión es: ¿qué queda ahora? ¿Qué ha cambiado este procedimiento? ¿Y cómo avanzará la OPA BBVA-Sabadell? El efecto desconocido de la consulta pública sobre la OPA BBVA-Sabadell La consulta pública de la OPA BBVA-Sabadell ha sido algo totalmente inesperado e inusual en nuestro país. Ha provocado cierto desconcierto, y no es para menos. Resulta que la consulta será no vinculante y secreta, por lo que los únicos en conocer las respuestas serán los miembros del Ministerio de Economía. En teoría se tendrán en cuenta para el dictamen, pero sin conocerse las respuestas y con la facilidad con la que cualquiera puede opinar en dicha consulta, su validez es cuanto menos dudosa. La directiva de Banco Sabadell sigue atenta a la decisión del gobierno y parece que es la parte más interesada de que se pongan impedimentos a la operación. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dicho esto, el Ministerio de Economía tendra o bien que dar una resolución sobre la OPA BBVA-Sabadell, o elevar el caso al Consejo de Ministros, que tendrá otro mes a partir de la fecha en la que se haga. De momento, parece que tendremos que esperar hasta la última semana de mayo, que es cuando vence el plazo, para saber si el Ministerio de Economía asciende el caso (lo más probable) o resuelve. En cualquier caso, la última palabra sobre la OPA BBVA-Sabadell la deberían tener los accionistas de Banco Sabadell, que son los verdaderos dueños de la empresa y a quien se les ha lanzado la oferta. Si bien el resto de partes involucradas también se verán afectadas por el proceso, los diferentes organismos ya han realizado su labor y parece que queda ya poco por hacer por parte del gobierno en una operación entre dos compañías privadas. Las acciones de BBVA (velas verdes y rojas) y Sabadell (velas azules y blancas) suben un 43% y un 46% respectivamente en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de BBVA y Banco Sabadell? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de BBVA y Banco Sabadell para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

