Francia lanza una misión naval de gran escala con portaaviones y escoltas para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Conclusiones clave Francia lanza una misión naval de gran escala con portaaviones y escoltas para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Francia ha anunciado que enviará ocho buques de guerra, incluido un portaaviones y dos buques de asalto anfibio, al mar Mediterráneo, el mar Rojo y el Estrecho de Ormuz. Francia busca reabrir el Estrecho de Ormuz Macron también ha anunciado una misión para escoltar barcos con el fin de reabrir el Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Subrayó que considera el ataque a Chipre como un ataque a toda Europa, lo que justifica una respuesta fuerte y conjunta. El objetivo de esta operación es aumentar la seguridad de la navegación y proteger las rutas clave de suministro de petróleo y gas. Si la misión tiene éxito, podría ayudar a estabilizar los flujos de energía hacia Europa y reducir la presión sobre los precios de las materias primas. Sin embargo, curiosamente, Europa no depende tanto del petróleo transportado a través del Estrecho de Ormuz (alrededor del 4%). Garantizar la seguridad en esta región tiene un impacto positivo en los países asiáticos, que no están tan diversificados energéticamente como el Viejo Continente.

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