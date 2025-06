¿Funcionan las innovaciones de Inditex?

Inditex (ITX.ES) lleva ya tiempo introduciendo innovaciones en sus tiendas y productos tanto como para mejorar la experiencia del consumidor, como la eficiencia operativa de la compañía. En ese sentido, hay innovaciones que se pasan por alto y que los inversores en ocasiones no valoran. ¿De verdad funcionan esas innovaciones? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inditex sigue introduciendo mejoras Ya es sabido por todos que Inditex cuenta con el mejor sistema logístico del sector. Y la base de este sistema es sin duda la tecnología RFID, que permite tener localizadas las prendas y tener un gran control del inventario, algo clave en un negocio de venta minorista. Esto además casa con su modelo de producción de tiradas cortas, para adaptarse lo más rápido posible a las tendencias del mercado. Pero esto ya es "pasado". Inditex sigue introduciendo mejoras que en ocasiones no son perceptibles para el consumidor. En la actualidad, ya ha introducido en Zara un nuevo sistema de alarmado que también funciona por radiofrecuencia y no requiere de un alarmado físico. Esto elimina el tiempo manual de quitar la alarma, lo que anteriormente afectaba solo al dependiente, pero ahora también al consumidor. Ya de un inicio, la reducción de ese tiempo, por pequeño que sea, implica un aumento de la rotación en tienda que si se suma a escala global pueden suponer millones de euros. Este sistema se está implementando ahora en Pull and Bear y en Bershka El autocobro "cobra" protagonismo Además, hay que sumar una nueva variable: el autocobro. El sistema de autocobro permite optimizar también el proceso de compra, aumentando la velocidad de la interacción al reducir las colas en el cobro físico. Aquí es donde entra el nuevo sistema de alarmado por radiofrecuencia, ya que el cliente no tendrá que quitar fisicamente la alarma, lo que produce pérdida de tiempo y reduce el incentivo a tener que pasar por el autocobro. Esto, aunque parece una medida sin gran impacto, mejora considerablemente la experiencia de compra y se diferencia del resto de marcas, lo que se ubicará en la mente del consumidor. Para hacernos una idea, en la conferencia con analistas Inditex afirmó que en algunas tiendas el autocobro ya representaba el 90% de las compras y las ventas que se procesan de esta manera se han casi doblado en el último año a nivel global. Inditex se adelanta al mercado Por otro lado, el nuevo modo viaje se orienta en un mercado que si bien en el lujo se explota al máximo, ya que el turismo de lujo representa entre el 30% y el 40% de los ingresos totales del sector, en la moda generalista no se hace tanto hincapié. En este caso, facilitará mucho el proceso de compra y elimina la obligación de mantener las compras durante todo el día. En definitiva, Inditex se encuentra en un proceso de siembra, que en ocasiones es difícil ver y el cortoplacismo del mercado hace que pase desapercibido. Las acciones de Inditex caen un 8% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Inditex? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Inditex para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.