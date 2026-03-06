- El S&P 500 retrocede antes de la apertura por tensión geopolítica y energía cara.
- El dólar y los rendimientos suben, presionando a los activos de riesgo.
- El índice se acerca a una zona técnica delicada, con riesgo de ruptura.
- El VIX repunta, reflejando mayor demanda de cobertura en el mercado.
Los futuros del S&P 500 registran pérdidas claras antes de la apertura del mercado estadounidense, con el sentimiento bursátil debilitado por el aumento de los precios de la energía, especialmente del petróleo. Los mercados también se vieron presionados por informes sobre negociaciones entre China e Irán, durante las cuales China habría presionado firmemente para garantizar una navegación completamente libre a través del Estrecho de Ormuz.
¿Qué ocurre con el S&P 500?
Los inversores temen que el conflicto en Oriente Medio pueda prolongarse, mientras la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico continúa intensificándose. El índice del dólar estadounidense ya se acerca al nivel de 100, recuperando pérdidas de varios meses frente a una cesta de divisas principales, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos añade presión adicional sobre los activos de riesgo.
A corto plazo, el S&P 500 podría seguir respetando el límite inferior de la línea de tendencia, aunque una ruptura por debajo de los 6.800 puntos podría desencadenar presión para un retesteo de los mínimos locales cerca de los 6.720 puntos. El indicador RSI en el intervalo de 5 minutos ha vuelto a caer cerca de 30, señalando condiciones de sobreventa.
A las 12:30 GMT se publicarán datos macroeconómicos clave en EE. UU., incluidos ventas minoristas y el informe laboral NFP. Una lectura “caliente” podría apoyar aún más al dólar y a los rendimientos de los bonos, mientras que datos ligeramente más débiles o en línea podrían aliviar algunas preocupaciones inflacionarias. El escenario más arriesgado parece ser una lectura muy por encima de las expectativas o significativamente por debajo, ya que esto último podría aumentar los temores de una posible recesión.
Cotización del VIX
El índice VIX ha alcanzado máximos locales tras caer brevemente por debajo de 23 durante la sesión nocturna. La demanda de cobertura frente a nuevas caídas sigue siendo fuerte, ya que el mercado evalúa si los niveles actuales de valoración pueden sostenerse en un escenario de rendimientos al alza y renovadas presiones inflacionarias.
