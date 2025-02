Elon Musk acaba de lanzar su nuevo modelo de inteligencia artificial con el que pretende competir con ChatGPT, Gemini o DeepSeek. Sin embargo, de momento habrá que pagar para poder acceder a sus funciones. ¿Cuáles son las claves de la nueva IA de Elon Musk? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Así es Grok 3, la nueva IA de Elon Musk Grok 3 es la nueva IA de Elon Musk y aporta una nueva funcionalidad interesante. En concreto, se ha desarrollado usando unas 200.000 GPUs y Musk afirma que competirá con GPT-4o y Gemini. Sin embargo, a diferencia de ChatGPT o Gemini, Grok 3 no tendrá acceso gratuito. Tan solo estará disponible para los suscriptores Premium+ de X (anteriormente Twitter, y que es propiedad de Elon Musk). Por tanto, para poder acceder a estas funciones habrá que pagar unos 22 dólares al mes, aunque podríamos ver un aumento de los precios. Grok 3 cuenta con 3 versiones: Grok 3 Mini, orientado a respuesta rápidas, y Grok 3 Reasoning, que se centra en resolver problemas científicos y matemáticos de alta complejidad. Además, una característica diferencial de Grok 3 es que estará ligada al contenido de X, por lo que se podrán acceder a temas de más actualidad. Por su parte, Musk también ha afirmado que abrirá el código de la versión anterior una vez la migración a Grok 3 sea generalizada. Elon Musk se adentra en la carrera por la IA Todo esto sucede apenas una semana después de que Elon Musk lanzara una oferta de 97.400 millones de dólares por OpenAI, la propietaria de ChatGPT. Además, este mismo año también tuvimos la irrupción de DeepSeek, que provocó importantes movimientos en los mercados bursátiles, provocando, entre otros, una fuerte corrección en las acciones de Nvidia, por lo que el 2025 ha comenzado movido en el ámbito de la IA. El debate sobre una AGI (inteligencia artificial general) o una IA específica ha vuelto a resurgir a raíz de DeepSeek y de la poca inversión que se ha dedicado para desarrollar esta inteligencia artificial. Recordemos que Elon Musk es propietario de empresas como Tesla, SpaceX o X, además de xAI, que es donde se ha desarrollado Grok. La única empresa cotizada de Musk es Tesla, en la que puedes invertir en nuestra plataforma de XTB sin comisiones de compra o venta en los primeros 100.000€ de negociación mensual.

