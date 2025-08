Viajar a Japón: ¿cómo ahorrar con la tarjeta XTB?

Tiempo de lectura: 9 minute(s)

Japón se ha convertido en uno de los destinos de moda de este 2025. El país del Sol Naciente, que a raíz de la Covid-19 mantuvo sus fronteras cerradas al turismo durante casi tres años, ha batido récords turísticos en la primera mitad de año, época en la que recibió a más 21,5 millones de extranjeros, según apuntan los datos de la Oficina Nacional de Turismo. Multitud de turistas están aprovechando la situación actual del yen, más débil que de costumbre, para hacer sus maletas y salir a conocer la región, pero ¿cuál es exactamente la situación económica de Japón? ¿Cómo se relacionan el euro y el yen en este contexto de mayor debilidad económica? ¿Y cómo podemos ahorrar si queremos viajar a Japón? En este artículo, repasamos cuál es la situación de Japón y cómo podemos ahorrar en nuestro viaje utilizando la tarjeta multidivisa de XTB.

¿Cuál es la situación económica de Japón?

La economía de Japón está siendo una de las que más está sufriendo las consecuencias económicas de la guerra arancelaria, en un momento en el que el clima político tampoco está ayudando después del resultado de las últimas elecciones.

Tokio se ha visto afectado por un arancel del 25% sobre el sector de los automóviles, y un gravamen del 50% sobre el acero. Por otra parte, en junio también se enfrentó a un arancel base del 10% sobre todos los demás envíos a Estados Unidos que está previsto que aumente al 25% el 1 de agosto, a menos que se llegue a un acuerdo.

En el primer trimestre del año la economía del país nipón se contrajo por primera vez en más de un año, y los últimos datos sobre la caída de las exportaciones siguen alimentando la preocupación de que pueda contraerse de nuevo en el segundo trimestre del año, lo que daría paso a una recesión técnica que agravaría la imagen negativa del gobierno del primer ministro Shigeru Ishiba.

El coste de la vida y el poco crecimiento local debido a la debilidad de la divisa, han sido dos de las mayores preocupaciones de los ciudadanos japoneses. De hecho, España acaba de superar a Japón en el crecimiento del PIB per cápita, métrica que se calcula al dividir el PIB entre el número de habitantes del país.

Una de las mayores preocupaciones del mercado es su control de la inflación, que se ha disparado en los últimos meses. El índice de precios al consumidor subió un 3,3% el mes pasado, entre los más altos de los grandes países desarrollados. Se ha mantenido elevado, alcanzando o superando el objetivo de inflación del 2% del Banco de Japón durante más de tres años, y aunque el Banco de Japón ha intentado combatir su crecimiento subiendo los tipos de interés, el resultado no ha sido de momento el más satisfactorio.

¿Cómo ha evolucionado el yen en relación con el euro?

En lo que llevamos de año, el euro se ha apreciado cerca de un 6% respecto al yen japonés. Aunque en el inicio del año, el Banco de Japón decidió subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, y la divisa japonesa estuvo subiendo respecto a la gran mayoría de sus pares, los malos datos económicos publicados y una menor expectativa de continuar con el ciclo de subidas de tipos, han lastrado la evolución del yen.

Otro de los factores que ha generado una caída en la divisa ha sido la preocupación de los inversores por el crecimiento de la deuda del país. En estos momentos Japón tiene una deuda sobre PIB del 237% muy por encima del resto de países desarrollados y se espera que con el resultado de las últimas elecciones los partidos minoritarios quieran impulsar un mayor crecimiento el gasto público y recortar los impuestos, lo cual generaría una nueva emisión de deuda que devaluaría la moneda.

¿Cómo puede afectar el par euro-yen a nuestro viaje a Japón?

Siempre que viajamos al extranjero tenemos que tener en cuenta la cotización del tipo de cambio de las divisas. En estos momentos el cambio entre el euro y el yen japonés cotiza en niveles de 172,6. Si ponemos de ejemplo lo que costaba a principio de año ir a Japón y lo que cuesta ahora, vemos una diferencia a favor de los turistas europeos que han visto cómo los euros se han revalorizado desde el inicio del ejercicio.

Mientras que a principio de año con 1.000 euros podríamos haber conseguido cambiarlo a 162.440 yenes, en estos momentos podríamos hacerlo por 172.600 yenes, es decir, el movimiento de divisas desde principio de año genera que tengamos 10.000 yenes más por cada 1.000 euros para que podamos gastarlo en Japón, o lo que es lo mismo casi 60 euros de beneficio por cada 1.000 euros que queramos cambiar.

¿Cuándo es más barato viajar a Japón? Consejos para ahorrar

Al organizar un viaje al extranjero, ya sea a ciudades tan populares como Nueva York o Londres o destinos como Australia, Grecia o Tailandia, es habitual preguntarse cuál es la temporada baja de nuestro destino, es decir, aquella en la que los precios son más económicos. En el caso concreto de Japón, este periodo en el que el coste de los vuelos, el alojamiento y las atracciones turísticas resulta más reducido se encuentra a principios de año, entre el mes de enero y marzo, aunque hay otros meses, como el de junio y septiembre, que también muestran un coste reducido, en lo que se considera como temporada media. De igual manera, las primeras semanas del mes de diciembre, antes de las festividades navideñas, también se encuentran entre las más económicas.

Más allá de la época, a la hora de comprar nuestros billetes de avión para viajar a Japón hay otros factores que debemos tener en cuenta y que pueden reducir el precio de nuestra escapada. Uno de ellos es el día de nuestro viaje, y es que, por norma general, los billetes de avión que se adquieren a mediados de semana, es decir, el martes, miércoles o jueves, suelen presentar un precio más reducido que aquellos que se compran para el viernes, sábado o domingo. Lo mismo ocurre con los festivos, siendo más económicos aquellos billetes que no coinciden con estas fechas especiales. Además, volar de madrugada suele ser, independientemente del país de destino, más económico que hacerlo de tarde, por lo que también resultará conveniente comparar distintas horas a la hora de adquirir nuestro billete de avión. De igual manera, comparar la oferta de distintas aerolíneas y los distintos descuentos que puedan llegar a aplicar será clave de cara a encontrar el billete más barato para viajar a Japón. Por el contrario, la temporada de primavera, característica por las flores de cerezo que inundan el país, se encuentra entre las más caras para viajar a Japón, al igual que los meses de octubre y noviembre, donde el país se tiñe de tonos anaranjados, y el mes de agosto, que, tradicionalmente, se encuentra entre las épocas más caras para viajar, independientemente del destino.

Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente

Otro aspecto importante a la hora de organizar nuestro viaje a Japón es el alojamiento, una partida en la que también podremos ahorrar gastos. Para ello, será aconsejable analizar la oferta tanto de las cadenas hoteleras como de las diferentes páginas de alojamiento, a fin de encontrar el precio más económico posible. Asimismo, también será recomendable reservar el alojamiento con antelación, ya que los precios serán, probablemente, más baratos. Lo mismo ocurre con las atracciones turísticas: reservarlas con antelación no solo nos puede ayudar a encuadrar nuestro viaje y no dejarnos ningún punto de interés en el tintero, sino también a reducir los costes.

En cuanto al transporte, Japón cuenta, al igual que otros muchos países, con un pase para utilizar tanto el tren como el metro, los autobuses y ferris enfocado para turistas: el JP Pass o Japan Rail Pass. Este pase permite a los usuarios viajar utilizando un único billete, lo que ayuda a ahorrar tiempo. No obstante, en función del viaje que se realice y lo que se emplee el transporte público, esta opción puede no ser la más económica posible, por lo que es recomendable comparar su precio con el de los billetes normales para comprobar si realmente merece la pena. En páginas como JR Fare Calculator podremos realizar estas comparaciones y, en función de los resultados, decidir qué opción se ajusta más a nuestro itinerario.

¿Es mejor pagar en efectivo o con tarjeta cuando se viaja a Japón?

A pesar de que Japón es un país que destaca por su tecnología, la realidad es que el uso de las tarjetas bancarias no está tan extendido como en otras regiones. De hecho, en los taxis y autobuses, así como en una variedad de establecimientos, especialmente en aquellos ubicados en las zonas menos urbanas, tan solo se aceptan pagos en efectivo. Por eso, es recomendable viajar no solo con una tarjeta de crédito o débito, sino también con una suma de yenes que nos ayude a afrontar estas situaciones. En este sentido, a la hora de cambiar dinero, podremos hacerlo tanto antes de viajar como ya en el país, en las casas de cambio. Por otro lado, si lo que buscamos es sacar efectivo, será recomendable acudir a las tiendas de conveniencia, como el famoso 7-Eleven, ya que los cajeros dispuestos en estos establecimientos aceptan las tarjetas extranjeras sin ningún tipo de inconveniente, algo que no suele ocurrir en todos los cajeros del país.

Más allá de estos consejos, al ahora de ahorrar en costes en nuestro viaje a Japón, será recomendable añadir una tarjeta de viajes a nuestra cartera, es decir, una tarjeta que no cobre comisiones por el cambio de divisa y cuyo coste por retirar dinero en los cajeros internacionales sea reducido. Especialmente si pensamos en pagar con tarjeta en algún establecimiento, este plástico será el más recomendable, ya que, al usarlo, evitaremos gastos innecesarios.

Viajar a Japón con la tarjeta de XTB

En XTB, hemos desarrollado un eWallet y una tarjeta multidivisa con la que nuestros clientes podrán ahorrar costes en sus viajes al extranjero, al reducir al máximo las comisiones que se les aplica. Esta tarjeta, que nuestros usuarios podrán emplear en su viaje a Japón, permite realizar compras y retirar dinero en cajeros de todo el mundo de la forma más barata posible. Compatible con Apple Pay y Google Pay, el eWallet de XTB y su tarjeta multidivisa permite a los usuarios tener su dinero siempre a su disposición y realizar sus pagos y compras cotidianas con una tarjeta virtual Mastercard, además de disfrutar de muchas otras ventajas:

Envía y recibe transferencias nacionales e internacionales de forma rápida, gratuita y completamente segura.

Cambia divisas sin ningún tipo de coste, con cero euros de comisión, y realiza tus operaciones en todo el mundo de la forma más económica posible.

Retira dinero en efectivo de cualquier cajero del mundo sin ningún tipo de comisión por parte de XTB (algunos operadores de cajero podrán aplicar las suyas propias).

Disfruta de una tarjeta completamente gratuita, sin gastos de emisión o de mantenimiento.

Controla fácilmente tus gastos fijando tus propios límites semanales y mensuales.

Todos los clientes de XTB que dispongan de la última versión de la aplicación dispondrán del eWallet y su tarjeta multidivisa de forma completamente gratuita. Para activar la tarjeta, tan solo tendrán que acceder a la sección ‘Cartera’ y hacer clic en el icono de la tarjeta que aparece en la esquina superior derecha. Una vez activada, podrán emplear la tarjeta para operar tanto dentro de España como en sus viajes al extranjero.



*La tarjeta la emite DiPocket UAB con licencia de Mastercard, una entidad de dinero electrónico registrada por el Banco de Lituania.