La reciente propuesta del presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, de expandir el principal indicador de la bolsa española hasta los 50 componentes ha reabierto el debate sobre la estructura del mercado financiero nacional. Esta iniciativa tiene varios objetivos, pero también algunos inconvenientes que habría que salvar. ¿Tendría sentido que el Ibex 35 fuera el Ibex 50?

La diversificación del Ibex es necesaria

El principal argumento a favor de esta ampliación del Ibex 35 radica en la dilución del peso del sector bancario, un sector que actualmente condiciona en exceso el comportamiento del índice general. Actualmente copa alrededor del 40% del selectivo, lo que le hace con diferencia el más importante e influyente. Esto es algo que ya pasaba de antes, pero con la fuerte revalorización que ha vivido el sector en los últimos años el peso se ha incrementado. Esta fuerte concentración sectorial actúa como un arma de doble filo: estimula al selectivo en ciclos de bonanza y atrae capital extranjero mediante productos indexados como los ETFs, pero penaliza severamente la cotización general cuando el viento sopla en contra. Al tratarse de una industria marcadamente cíclica, su excesivo protagonismo resta estabilidad y ahuyenta a perfiles de inversión que buscan predictibilidad y una menor volatilidad.

Una cesta de 50 valores de otras industrias mitigaría este problema, aportando una mayor variedad sectorial al Ibex 35 y mejorando la proyección internacional de las compañías que logren dar el salto. Sin embargo, este proceso debe gestionarse con cautela, ya que incorporar nuevas firmas de un mismo perfil (por ejemplo, el industrial) no garantizaría una diversificación real si sus comportamientos bursátiles están altamente correlacionados entre sí.

La amenaza de la iliquidez y el desafío de la réplica

El verdadero obstáculo técnico de la propuesta de ampliación del Ibex reside en el volumen de contratación. Si en la actualidad los valores que ocupan la parte baja de la tabla ya muestran ciertos síntomas de flaqueza en su negociación, sumar 15 cotizadas adicionales incrementaría el riesgo de introducir activos poco líquidos y de baja capitalización.

Este escenario perjudicaría la calidad del índice, dificultando la operativa de los fondos indexados y ETFs, que se verían obligados a replicar una cesta de valores con serias dificultades para absorber grandes órdenes de compra o venta. Por ello, de implementarse, la ampliación debería ejecutarse de manera paulatina y por etapas, permitiendo evaluar de forma empírica la respuesta del mercado y la verdadera utilidad de las nuevas incorporaciones antes de seguir sumando nombres.

Candidatos al Ibex en la recámara y el veredicto sobre su viabilidad

A la hora de buscar aspirantes para cubrir estas nuevas plazas, las miradas se dirigen de forma natural hacia el Ibex Medium Cap. Compañías con una trayectoria consolidada como Cie Automotive, Viscofan, Prosegur o Vidrala aparecen en todas las quinielas, acompañadas de viejos conocidos que podrían regresar al selectivo, como Meliá. Sin embargo, para completar una lista de 50 nombres, el mercado se vería obligado a reclutar firmas de dimensiones excesivamente reducidas.

En definitiva, bajo las circunstancias actuales, la propuesta se perfila como un objetivo inalcanzable en el corto o medio plazo.