Hoy: IPC francés, mercado laboral canadiense, informe WASDE

Si bien los asuntos comerciales y arancelarios siguen siendo el centro de atención de los mercados financieros, el final de la semana también traerá una serie de datos macroeconómicos que podrían contribuir a las tendencias observadas actualmente, especialmente en el mercado de divisas.

En Europa, la atención se centrará en la inflación de Francia, que se ha mantenido por debajo del 1% interanual desde principios de año. Un posible estancamiento de los precios podría lastrar aún más la ya de por sí débil relación euro-dólar, especialmente a la luz de las recientes declaraciones restrictivas de los miembros de la Reserva Federal. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El informe del mercado laboral canadiense tampoco pasará desapercibido, especialmente después de que Donald Trump anunciara inesperadamente aranceles del 35% para todo el mundo durante la noche. El dólar canadiense sigue siendo una de las monedas más débiles del G10 en la sesión de hoy, y cualquier debilidad del mercado laboral podría impulsar al USD/CAD por encima de la zona de resistencia cerca de 1,373-1,375. Calendario Económico de Hoy 08:45, Francia – Datos de Inflación de Junio: 09:00, Suiza – Índice de Clima del Consumidor SECO (junio): Pronóstico: -35; previo: -37 10:00, Estados Unidos – Informe Mensual de la EME 14:30, Canadá – Datos de Vivienda y Construcción (mayo): Permisos de Construcción: pronóstico: -1,5 % intermensual; previo: -6,6 % intermensual 14:30, Canadá – Datos del Mercado Laboral (junio): Cambio de Empleo: pronóstico: 0900; Anterior: 8.800

Cambio en el empleo a tiempo completo: anterior: 57.700

Cambio en el empleo a tiempo parcial: anterior: -48.800

Tasa de participación laboral: anterior: 65,3 %

Tasa de desempleo: pronóstico: 7,1 %; anterior: 7,0 %

Crecimiento del salario medio por hora: anterior: 3,5 % 18:00, Estados Unidos – Informe WASDE 20:00, Estados Unidos – Saldo presupuestario federal (junio): Pronóstico: -41.500 millones; anterior: -316.000 millones

