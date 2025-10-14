El farolillo rojo del Ibex 35 en el día de son las acciones de IAG, que se anotan una caída del 2,3% hasta los 4,6 euros por título. La aerolínea española sufre debido a los últimos informes sobre datos operativos en un contexto de precios menos favorables. Un menor número de pasajeros viajó con Iberia en España este verano comparado con el año pasado, lo que sugiere una ralentización en la demanda doméstica. Además, el contexto general de incertidumbre en Europa y la reactivación de tensiones comerciales suponen un riesgo para el crecimiento de las ventas.

¿Qué factores preocupan al inversor de IAG?

Una combinación de factores, relacionados fundamentalmente con el entorno económico europeo y la evolución de la demanda de viajes está perjudicando la evolución bursátil de las acciones de IAG, con correcciones de precio en el corto plazo :

Ralentización de la demanda en Europa y Norteamérica: Se observa menor dinamismo en la demanda de pasajeros en rutas clave, especialmente a medida que se ralentiza la economía en Estados Unidos y la Eurozona, lo que afecta negativamente los ingresos y el “mix de precios”.

Se observa menor dinamismo en la demanda de pasajeros en rutas clave, especialmente a medida que se ralentiza la economía en Estados Unidos y la Eurozona, lo que afecta negativamente los ingresos y el “mix de precios”. Disrupciones en la cadena de suministro: Según IATA, las aerolíneas europeas enfrentan un impacto económico significativo por problemas en la cadena de suministro (repuestos, mantenimiento), estimado en 11.000 millones de dólares en 2025, afectando costes y capacidad operativa.

Según IATA, las aerolíneas europeas enfrentan un impacto económico significativo por problemas en la cadena de suministro (repuestos, mantenimiento), estimado en 11.000 millones de dólares en 2025, afectando costes y capacidad operativa. El alza de los precios de energía y bienes de consumo básicos repercute en mayores costes operativos para las aerolíneas, lo que limita la recuperación de márgenes y competitividad.

para las aerolíneas, lo que limita la recuperación de márgenes y competitividad. Entorno regulatorio y ambiental: La presión sobre la descarbonización, nuevas tasas e impuestos aéreos y requerimientos ambientales adicionales en Europa añaden riesgos de costes y limitación de crecimiento.

La presión sobre la descarbonización, nuevas tasas e impuestos aéreos y requerimientos ambientales adicionales en Europa añaden riesgos de costes y limitación de crecimiento. La reciente revisión a la baja de las previsiones de ingresos y márgenes por parte de Delta Airlines —clave para la demanda en rutas Norteamérica-Europa— está influyendo en todo el sector, arrastrando también a IAG.

—clave para la demanda en rutas Norteamérica-Europa— está influyendo en todo el sector, arrastrando también a IAG. Menor confianza empresarial y del consumidor en Estados Unidos y Europa, además de incertidumbre general sobre la economía global, lo que lleva a recortes en las perspectivas de viaje y en el “mix de precios” para aerolíneas.

Cotización de las acciones de IAG

Pese a las caídas registradas en la jornada de hoy, las acciones de IAG acumulan una subida de más del 25% en lo que llevamos de año.

