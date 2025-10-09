Las acciones de IAG busca alcanzar máximos no vistos en los últimos cinco años. La aerolínea, una de las empresas con mejor comportamiento del Ibex 35 en el año 2024, ha puesto fin a la lateralidad registrada en los meses de agosto y septiembre y ha iniciado un ataque al nivel de los 5 euros, unos máximos no vistos desde principios del 2020, justo antes de la pandemia del Covid-19. Este movimiento continúa la tendencia registrada en la jornada de ayer, en la que las que la firma llegó a dispararse hasta un 2,05%.

IAG, que en sus últimos resultados registró un crecimiento del EBIT del 35% interanual gracias a la fuerte demanda en mercados clave, mantiene un sentimiento positivo, con un rendimiento superior al que ofrece el Ibex 35. El consenso de analistas mantiene una visión favorable para la firma, ya que el 70% recomienda sobreponderar en IAG y el precio objetivo medio ronda los 4,97 euros. Aun así, también existen riesgos como el incremento en el coste del combustible o el aumento de las huelgas de personal en aeropuertos de Francia e Italia.

Emisiones de bonos de IAG

El pasado mes de septiembre IAG realizó una operación importante de gestión de deuda que incluye ofertas de recompra de bonos y una emisión nueva de bonos sénior no garantizados para gestionar proactivamente su perfil de vencimientos. Esta operación consistió en dos ofertas de recompra de bonos por un importe nominal conjunto de 1.200 millones de euros, correspondientes a emisiones que vencen en 2027 (500 millones) y 2029 (700 millones). La recompra tuvo como objetivo reducir la deuda pendiente y ajustar los vencimientos de manera eficiente, mejorando la estructura financiera del grupo. El precio de compra fue aproximadamente del 98,48% para los bonos de 2027 y del 103,73% para los bonos de 2029, más los intereses devengados. Como parte de esta estrategia, IAG también emitió una nueva serie de bonos sénior no garantizados a interés fijo en euros, con valor nominal de 500 millones y vencimiento en 2030, para sustituir parcialmente la deuda recomprada. El objetivo final es optimizar y alargar los plazos de vencimiento de la deuda y mantener una estructura financiera sólida en medio de la recuperación post-pandemia.

Cotización de las acciones de IAG

Gráfica de las acciones de IAG con velas diarias Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de IAG suben un 3,4% intradía. La distancia con los 5 euros por acción es de tan sólo un 5%. En el acumulado del año, las acciones de IAG se revalorizan un 32%.

¿Cómo comprar acciones de IAG?

