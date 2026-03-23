- Indra se desploma: el drama con Escribano continúa
- ArcelorMittal sigue en caída libre
- La banca sufre
- Indra se desploma: el drama con Escribano continúa
- ArcelorMittal sigue en caída libre
- La banca sufre
El Ibex 35 se desploma más de un 2,5% en la sesión de hoy y profundiza las caídas de este 2026. El selectivo español es uno de los índices que más está sufriendo los repuntes de los precios del petróleo y del gas por la guerra en Oriente Medio. Además, el aumento de la inflación generalizada puede causar un menor consumo y menor demanda de crédito.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Todas las empresas del Ibex 35 están cotizando hoy con caídas, por lo que poco positivo se puede extraer. En la parte baja de nuevo nos encontramos a Indra, que se ve envuelta por la guerra interna entre Escribano y el gobierno español. Pedro Sánchez quiere destituir a Escribano de su puesto de presidente ejecutivo de Indra, pero el directivo se está resistiendo y parece que va a llegar hasta el final para salvar su puesto. Lógicamente, esta incertidumbre y conflicto político no beneficia a la compañía y sus acciones caen con fuerza. Indra había sido elegida como la empresa de referencia para catalizar la mayoría de inversiones en defensa de nuestro país, pero si el trato de favor cambia de empresa las acciones de Indra podrían sufrir fuertes caídas. El resto de valores que más caen están relacionados con la industria y la construcción. Estos conflictos pueden generar una menor demanda de inversiones a nivel general, por lo que las compañías que construyen esas infraestructuras se ven perjudicadas. Además, el aumento de los costes de la energía perjudican a las acereras. Sobre todo a una ArcelorMittal cuya producción de acero se concentra en Europa. Aunque la banca no es el sector que más cae, está en rojo con fuertes descensos. aunque se empiece a barajar una subida de tipos por parte del BCE, la demanda de crédito se puede reducir por la incertidumbre global.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Cierre de mercado: Wall Street suma cinco semanas consecutivas a la baja
Tres mercados clave para la próxima semana (27.03.2026)
Filtración de Anthropic sacude al sector de ciberseguridad
Unity sube con fuerza (+10%): ¿señales de un giro en la compañía?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.