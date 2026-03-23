El Ibex 35 se desploma más de un 2,5% en la sesión de hoy y profundiza las caídas de este 2026. El selectivo español es uno de los índices que más está sufriendo los repuntes de los precios del petróleo y del gas por la guerra en Oriente Medio. Además, el aumento de la inflación generalizada puede causar un menor consumo y menor demanda de crédito.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Todas las empresas del Ibex 35 están cotizando hoy con caídas, por lo que poco positivo se puede extraer. En la parte baja de nuevo nos encontramos a Indra, que se ve envuelta por la guerra interna entre Escribano y el gobierno español. Pedro Sánchez quiere destituir a Escribano de su puesto de presidente ejecutivo de Indra, pero el directivo se está resistiendo y parece que va a llegar hasta el final para salvar su puesto. Lógicamente, esta incertidumbre y conflicto político no beneficia a la compañía y sus acciones caen con fuerza. Indra había sido elegida como la empresa de referencia para catalizar la mayoría de inversiones en defensa de nuestro país, pero si el trato de favor cambia de empresa las acciones de Indra podrían sufrir fuertes caídas. El resto de valores que más caen están relacionados con la industria y la construcción. Estos conflictos pueden generar una menor demanda de inversiones a nivel general, por lo que las compañías que construyen esas infraestructuras se ven perjudicadas. Además, el aumento de los costes de la energía perjudican a las acereras. Sobre todo a una ArcelorMittal cuya producción de acero se concentra en Europa. Aunque la banca no es el sector que más cae, está en rojo con fuertes descensos. aunque se empiece a barajar una subida de tipos por parte del BCE, la demanda de crédito se puede reducir por la incertidumbre global.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.