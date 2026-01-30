IBM, una de las compañías tecnológicas más grandes y antiguas del mercado estadounidense, sorprendió ayer al convertirse en uno de los valores con mayor revalorización dentro de los índices americanos. La acción llegó a subir más de un 5%, impulsada por varios factores, entre ellos unos resultados muy sólidos, aunque en estos momentos de la sesión americana cotiza en negativo. Esto abre la puerta a una pregunta clave: ¿puede esta subida mantenerse en el tiempo y generar rentabilidades superiores?

Las acciones de IBM se disparan tras resultados

IBM lleva décadas cotizando en la bolsa estadounidense y durante muchos años fue líder en la creación y comercialización de hardware y servicios de infraestructura tecnológica. Sin embargo, durante la década de 2010 perdió atractivo para los inversores.

Todo cambió a partir de 2022, en plena etapa post‑COVID, cuando IBM inició una transformación profunda para convertirse en una compañía centrada en software, inteligencia artificial y servicios cloud. Este giro estratégico devolvió el interés del mercado y permitió que las acciones de IBM se revalorizaran más de un 70% el año pasado.

En la actualidad, IBM mantiene ese buen momentum: acumula una subida del 4% en lo que va de año y del 23% en los últimos seis meses. Su papel en el desarrollo y aplicación de soluciones de IA y cloud la convierte en una opción atractiva para quienes buscan exposición al sector desde un enfoque más diversificado, basado en software, consultoría tecnológica e infraestructura.

Durante la sesión de ayer confluyeron varios catalizadores que impulsaron al alza a las acciones de IBM: resultados empresariales sólidos y una oleada de revisiones al alza en los precios objetivo por parte de analistas, reflejando una mejora en las expectativas futuras.

Resultados de IBM: las cifras que han devuelto la confianza a los inversores

Tras cuatro trimestres consecutivos superando expectativas, IBM volvió a hacerlo. La compañía presentó unos resultados sólidos y un outlook para el próximo año que sorprendió positivamente al mercado, especialmente por el fuerte crecimiento de la unidad de software.

Principales cifras del trimestre:

Ingresos: 19.686 millones vs. 19.211 millones estimados (+2,5% sobre el consenso)

19.686 millones vs. 19.211 millones estimados (+2,5% sobre el consenso) Beneficio por acción: 4,52 dólares vs. 4,28 dólares estimados (+5,6%)

4,52 dólares vs. 4,28 dólares estimados (+5,6%) Margen bruto: 61,8% vs. 61,31% estimado (+0,8%)

61,8% vs. 61,31% estimado (+0,8%) EBIT: 5.203 millones vs. 4.854 millones estimados (+7,2%)

Aunque la mayoría de métricas fueron positivas, destaca especialmente el ritmo de crecimiento de la unidad de software, que ya representa casi el 50% de los ingresos totales. En los últimos trimestres, la compañía ha acelerado su crecimiento de ingresos de 14.000 millones a 19.500 millones, reflejando la capacidad de IBM para monetizar la demanda de soluciones de IA así como la estacionalidad del sector, que tiende a presentar mayores ingresos a media que se suceden los trimestres.

Por otro lado, la unidad de consultoría mostró cierta debilidad, algo esperado tras los recortes de plantilla anunciados el año pasado.

Los analistas suben de precio objetivo a las acciones de IBM

El fuerte respaldo de las casas de análisis fue otro de los catalizadores de la subida de las acciones de IBM. Cuando múltiples firmas revisan al alza sus precios objetivo, suele ser señal de que no solo los resultados han sido buenos, sino que las expectativas de crecimiento futuro han mejorado de forma significativa.

Actualizaciones recientes:

Argus: de 340 dólares → 360 dólares

Jefferies: de 360 dólares → 370 dólares

Goldman Sachs: de 350 dólares → 365 dólares

UBS: de 210 dólares → 236 dólares

JPMorgan: de 312 dólares → 317 dólares

Estas revisiones han elevado el precio objetivo medio de consenso hasta los 331 dólares a 12 meses.

Emisión de deuda

IBM ha anunciado una emisión de deuda de 7.500 millones de dólares, destinada a financiar su expansión en inteligencia artificial y centros de datos. Este movimiento no es aislado: muchas tecnológicas iniciaron emisiones similares el año pasado para acelerar inversiones en IA.

La elevada demanda por parte de inversores refleja una gran confianza en la capacidad de IBM para convertir estas inversiones en ingresos futuros. Todo apunta a que esta no será la última emisión de deuda del sector tecnológico, y será interesante observar hasta qué punto los inversores continúan respaldando estas apuestas masivas por la IA y qué compañías salen victoriosas en esta nueva revolución tecnológica.

A pesar de la notoria subida registrada ayer tras su presentación de resultados, las acciones de IBM han abierto la sesión de hoy con un retroceso del 1,2%.

