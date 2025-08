Ideas para invertir en verano

Descubre cuáles son las empresas que mayores beneficios suelen experimentar en los meses de verano Cada agosto se repiten las mismas escenas: preparar las maletas a última hora, lamentarnos por no llegar en condiciones a cumplir con la operación bikini y un billete de avión o una reserva de hotel en un periodo que promete descanso, disfrute… y gasto, mucho gasto, que para eso también está reservado este momento del año. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué empresas ganan realmente cuando tú “desconectas”? ¿A qué compañías va nuestro dinero en verano? Lo curioso del verano es que, aunque no trabajemos, otras empresas sacan mucho partido de las vacaciones haciendo su particular agosto y eso también puede enseñarnos dónde invertir. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las empresas que más suben en los meses de verano Un ejemplo es el medio de transporte que elijamos para llegar a nuestro destino. Si hablamos de ir en avión, a nivel europeo no hay rival: Ryanair es la aerolínea más grande de la región, y por sus asientos y su página web pasan miles de personas en busca de su refugio particular. De hecho, la empresa irlandesa suele registrar en este trimestre millones de euros en beneficios. Por poner un ejemplo, en el tercer trimestre del año pasado cuadruplicó beneficios respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en Bolsa, durante el mes de agosto, sus acciones subieron un 10,31%. Llenar bien la maleta es fundamental para no tener que comprar la ropa a destiempo y de urgencia, lo cual puede generarnos un coste extra, o peor aún, que no encontremos lo que queramos. En moda de verano, Inditex es la empresa líder sin discusión. En 2024, sus ventas subieron en el tercer trimestre un 6,8%, mientras que sus acciones se dispararon en agosto un 9,14%, y este año, si bien las acciones de Inditex no están atravesando su mejor momento, podríamos ver de nuevo un gran repunte en esta temporada estival. A la hora de elegir un alojamiento, hay muchas dudas por resolver. ¿Un todo incluido? ¿Cerca de la playa? ¿Con piscina? ¿Solo para adultos? Estos son solo algunos de los filtros más utilizados. Una cadena que suele beneficiarse de tener una gran variedad de hoteles en nuestro país es Meliá, que en el tercer trimestre del año pasado firmó un periodo récord ganando un 40 % más que el año anterior. Agosto, cómo no, fue uno de los meses clave, y sus acciones subieron un 1,56% en este periodo. Si el alojamiento no es un hotel, sino un apartamento con vistas, hay otros dos actores en escena: Airbnb y Booking, cuya actividad se dispara cada verano. Aunque en Estados Unidos Airbnb domina el mercado, en Europa es lo contrario, y Booking es la empresa líder con un 48% de cuota de mercado de alquileres. Países como Francia, España, Grecia o Italia reciben millones de turistas y con esta actividad no es de extrañar que las acciones de Booking subieran en agosto pasado un 6,69%. Netflix, Carrefour, Nivea o Unilever: marcas clave del verano Una vez que llegamos a nuestro alojamiento, el primer día de playa es una sensación increíble. Atrás quedan semanas de estrés, y a lo lejos ni siquiera pensamos en la vuelta al trabajo. Algunos se irán directos a bañarse en el mar, a hacer castillos de arena, o leer un libro, pero normalmente el primer día nos cuesta un poco más en nuestro bolsillo. Para poder ir bien equipados hay que visitar el supermercado, llenar las neveras de casa y la de la playa. Un ejemplo de una cadena con altos volúmenes de ventas en este momento del año es Carrefour que cuenta con una cuota de mercado del 10% en España. La compañía, que para afrontar este verano ha anunciado la incorporación de más de 8.500 empleados en España para temporada alta, ha realizado más de 100 aperturas de tiendas durante 2025, revisando su red con foco en la proximidad. Agosto es de suma importancia en sus números y durante el verano pasado sus acciones se revalorizaron este mes un 5,35%. Para no quemarnos, una de las cremas solares más vendidas en nuestro país es de la marca Nivea. La empresa Beiersdorf, una compañía global de cuidado de la piel con sede en Hamburgo, es la dueña de la marca. Nivea fue una de las marcas que más creció en los números de la empresa con un aumento del 5,9% en las ventas, ligeramente superior a la subida del 5,3% de las ventas del grupo, aunque en este caso la empresa bajó un 2,50%. Ahora que ya estamos preparados para disfrutar del primer día de playa con los deberes hechos, nada mejor que deleitarse con un helado después de comer para coger fuerzas para la sesión de la tarde. Unilever vende millones de helados Magnum. El tercer trimestre del año pasado fue un trimestre excelente para Unilever, especialmente en helados, donde la categoría de Ice Cream creció casi un 10 %, muy por encima del resto de segmentos. Ese año, se lanzaron formatos nuevos como los Magnum Bon Bons (porciones pequeñas), alineados con la tendencia de snacking que ayudaron a captar más consumidores jóvenes, y las acciones de la empresa así se lo hicieron saber al mercado con una subida del 2,59%. La jornada ha sido agotadora, pero se ha conseguido el objetivo. Descansar, jugar, disfrutar, y ahora en casa por la tarde después de una intensa jornada, nos preparamos para cenar y ver una serie tranquilamente. Las series Adolescencia, El juego del Calamar, o el Legado han sido algunas de las más vistas del año y ahora vamos a tener tiempo de verlas. Este trimestre es uno de los mejores del año para Netflix, como quedó reflejado el año pasado con una subida en el mes de agosto del 12,24% en sus acciones. Vacaciones, playa, helados, hoteles, supermercados, televisión... El verano es una época de descanso para muchos, pero también es el momento del año en el que determinadas empresas marcan máximos en ventas y rentabilidad. Entender cómo se benefician del comportamiento estacional puede ser muy útil para quienes buscan invertir con sentido… incluso en chanclas.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.