Viajar a Nueva York: ¿cómo ahorrar con la tarjeta XTB?

El inicio del verano trae consigo uno de los momentos más esperados por la población: las ansiadas vacaciones. Los meses de junio, julio y agosto representan la temporada alta del sector turístico, un periodo en que multitud de personas organizan escapadas tanto dentro como fuera de su país de origen con un único objetivo: desconectar. Este año, según el "III Estudio Hábitos de consumo de los españoles: vacaciones de verano", elaborado por Oney, un 94% de los españoles planean irse de vacaciones en esta temporada estival, asumiendo un gasto medio de 1.139 euros, un 48% más que en 2024. Entre los destinos, encontramos viajes tanto dentro del país como en Europa y fuera del continente, siendo estos últimos los que, naturalmente, suponen un mayor gasto.

A la hora de viajar al extranjero, hay multitud de destinos que gozan de gran popularidad entre la población. Uno de ellos es Nueva York, una de las ciudades más importantes y famosas de Estados Unidos. La famosa metrópolis, escenario de multitud de series de televisión y películas, se posiciona como uno de los destinos predilectos para multitud de españoles, pero ¿qué supone viajar a este país en 2025? ¿Cómo es su situación económica y qué podemos esperar con el cambio de euro a dólar? ¿Y de qué manera podemos ahorrar en nuestro viaje? En este artículo, repasamos cuál es el estado económico de Nueva York y el dólar en este año y cómo podemos ahorrar utilizando la tarjeta multidivisa de XTB.

¿Cuál es la situación económica de Nueva York?

La situación económica de Nueva York está atravesando, al igual que le ocurre al resto del país, un periodo de alta incertidumbre debido a la guerra de aranceles entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales. Hay que tener en cuenta que Nueva York es la ciudad más visitada de todo el país y una de las más visitadas a nivel mundial, por lo que la amenaza de un menor número de turistas debido a los aranceles podrían influir en mayor medida que en otros estados.

En 2023, el PIB de la ciudad de Nueva York fue de alrededor de 1,286 billones de dólares, de los cuales 939 mil millones de dólares, o el 73%, procedían de Manhattan. Nueva York representa cerca del 8% del PIB total de la economía americana, siendo el tercer estado que más aporta a la economía americana después de California y Texas.

Uno de los eventos más importantes de este año está siendo la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, cuyas elecciones se celebrarán el próximo 4 de noviembre, y cuyo proceso ha sido inusualmente volátil y tendrá importantes consecuencias para la ciudad más grande del país.

Zohran Mamdani está siendo el principal protagonista de esta situación. Este político ganó las primarias demócratas en junio, derrotando por una gran diferencia al ex gobernador Andrew M. Cuomo. Zohran Mamdani cautivó a los votantes con un fuerte énfasis en la asequibilidad, haciendo campaña con ideas populistas como autobuses gratuitos, congelación de alquileres para apartamentos y otra serie de medidas que han cobrado gran protagonismo.

¿Cómo ha evolucionado el dólar en relación con el euro?

Las caídas en el valor del dólar en el primer semestre del año han sido históricas. Si analizamos su evolución respecto a una cesta de divisas, la divisa americana ha caído un 10,8%, su mayor caída en un primer semestre del año desde 1973. Si particularmente analizamos su comportamiento respecto al euro, podemos observar que la depreciación del dólar respecto a la divisa europea es del 13% en estos primeros seis meses del año, según los cálculos realizados por XTB.

La guerra arancelaria del presidente, las enormes necesidades de endeudamiento de Estados Unidos y las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal han socavado el atractivo del dólar como refugio seguro para los inversores. Incluso en una situación en la que los bonos han repuntado por momentos al alza, el dólar no ha conseguido seguir ese movimiento.

¿Cómo puede afectar el par euro-dólar a nuestro viaje a Nueva York?

Siempre que viajamos al extranjero tenemos que tener en cuenta la cotización del tipo de cambio de las divisas. En estos momentos el cambio entre el euro y el dólar cotiza en niveles de 1,16. Si ponemos de ejemplo lo que costaba a principio de año ir a Nueva York y lo que cuesta ahora, vemos una gran diferencia a favor de los turistas europeos que han visto como los euros se han revalorizado desde el inicio del ejercicio.

Mientras que a principio de año con 1,000 euros podríamos haber conseguido cambiarlo a 1,040 dólares, en estos momentos podríamos hacerlo por 1,160 dólares, es decir, que el movimiento de divisas desde principio de año genera que tengamos 120 euros más por cada 1,000 euros para que podamos gastarlo en Nueva York.

¿Cuándo es más barato viajar a Nueva York y cómo ahorrar en nuestra escapada?

A la hora de planificar un viaje al extranjero, es habitual preguntarse en qué época del año resultaría más económico organizar nuestra escapada. En el caso concreto de Nueva York, lo habitual es que los periodos entre enero y marzo y octubre y noviembre muestren precios más económicos que el resto del año. Sin embargo, a la hora de comprar nuestros billetes, deberemos tener en cuenta factores que pueden aumentar nuestro precio, como puede ser el día de salida. En este sentido, los vuelos comprados los viernes, sábados y domingos, por norma general, suelen presentar un precio mucho más elevado que aquellos que se compran entre semana. De igual manera, volar por la tarde suele resultar más caro que hacerlo de madrugada, franja horaria en la que los precios son, generalmente, más reducidos.

Otro aspecto que puede encarecer nuestro viaje a Nueva York son los festivos nacionales. Días tan especiales para los estadounidenses como Acción de Gracias, Navidad, Fin de Año o Halloween suelen encarecer las tarifas de las aerolíneas, por lo que, si queremos ahorrar lo máximo posible, será recomendable evitarlos.

Más allá de fijarnos en las fechas, de cara a viajar a Nueva York será recomendable comparar la oferta de distintas aerolíneas y fijarse en los posibles descuentos que puedan llegar a ofrecer, a fin de encontrar la más económica posible. También será aconsejable reservar tanto el alojamiento como las atracciones turísticas de las que queramos disfrutar con antelación: de este modo, no solo encontraremos alojamientos y actividades que se adecuen a nuestros gustos y necesidades, sino que también podremos ahorrar costes. En el caso concreto de las visitas a museos, además, la organización será clave no solo para no dejarnos nada en el tintero, sino también para aprovechar los días y horas de entrada gratuita o reducida que ofrecen algunas de las instituciones más famosas de la ciudad, como el museo del 11-S, el Museo Metropolitano de Arte o el Museo de Arte Moderno, entre otros. En cuanto al transporte, lo más aconsejable para ahorrar es evitar los servicios de Uber y Taxi y apostar por el OMNY (One Metro New York), un nuevo sistema para pagar en el transporte público de la ciudad que permite realizar los pagos con una tarjeta contactless o con un teléfono móvil, mediante una tarjeta virtual.

¿Es mejor pagar en efectivo o con tarjeta cuando se viaja a Nueva York?

En Nueva York y, en general, en todo Estados Unidos el uso de las tarjetas de crédito y débito está extendido. Especialmente en las zonas más turísticas, es posible pagar con estos instrumentos tanto en tiendas como en locales o restaurantes. Fuera de las ciudades, sin embargo, el uso de estos plásticos es menos común, y muchos establecimientos de pequeño tamaño solo aceptan pagos en efectivo. Por eso, a la hora de viajar a Nueva York es recomendable disponer tanto de una tarjeta como de una suma de efectivo, a fin de evitar posibles problemas.

De cara a ahorrar gastos, a la hora de organizar nuestra escapada será recomendable contar con una tarjeta para viajar, que no cobre comisiones por el cambio de divisa y cuyo coste por retirar dinero en los cajeros internacionales sea reducido. Esta tarjeta debería ser la que utilicemos en nuestra escapada, en lugar de nuestra tarjeta bancaria tradicional, ya que, de este modo, evitaremos cargos innecesarios.

Viaja a Nueva York con la tarjeta de XTB

En XTB, hemos desarrollado un eWallet y una tarjeta multidivisa con la que nuestros clientes podrán ahorrar costes en sus viajes al extranjero, al reducir al máximo las comisiones que se les aplica. Esta tarjeta, que nuestros usuarios podrán emplear en su viaje a Nueva York, permite realizar compras y retirar dinero en cajeros de todo el mundo de la forma más barata posible. Compatible con Apple Pay y Google Pay, el eWallet de XTB y su tarjeta multidivisa permite a los usuarios tener su dinero siempre a su disposición y realizar sus pagos y compras cotidianas con una tarjeta virtual Mastercard, además de disfrutar de muchas otras ventajas:

Envía y recibe transferencias nacionales e internacionales de forma rápida, gratuita y completamente segura.

Cambia divisas sin ningún tipo de coste, con cero euros de comisión, y realiza tus operaciones en todo el mundo de la forma más económica posible.

Retira dinero en efectivo de cualquier cajero del mundo sin ningún tipo de comisión por parte de XTB (algunos operadores de cajero podrán aplicar las suyas propias).

Disfruta de una tarjeta completamente gratuita, sin gastos de emisión o de mantenimiento.

Controla fácilmente tus gastos fijando tus propios límites semanales y mensuales.

Todos los clientes de XTB que dispongan de la última versión de la aplicación dispondrán del eWallet y su tarjeta multidivisa de forma completamente gratuita. Para activar la tarjeta, tan solo tendrán que acceder a la sección ‘Cartera’ y hacer clic en el icono de la tarjeta que aparece en la esquina superior derecha. Una vez activada, podrán emplear la tarjeta para operar tanto dentro de España como en sus viajes al extranjero.



