Viajar a Londres: ¿cómo ahorrar con la tarjeta XTB?

Londres es una de las ciudades más populares del mundo y un destino turístico de enorme interés para multitud de personas. La capital británica, escenario de multitud de producciones audiovisuales, ha sido nombrada como el mejor destino turístico del mundo en 2025 por la web de viajes TripAdvisor gracias a su gran oferta cultural, gastronómica y de ocio, una amalgama que ofrece una multitud de planes y oportunidades para cualquier tipo de turista, independientemente de su presupuesto o sus gustos. En este artículo, repasamos cómo podemos ahorrar al viajar a Londres con la tarjeta XTB y cómo nos afecta el par euro-libra a nuestro viaje.

¿Cuál es la situación económica de Londres?

No está siendo un año fácil para la economía y la política británica, aunque en los últimos años se está convirtiendo en algo rutinario.

El excelente primer trimestre de la economía del Reino Unido parece cada vez más un espejismo. El producto interno bruto disminuyó por segundo mes consecutivo en los últimos datos reportado en junio, contrayéndose un 0,1%, frente a las predicciones de los economistas de un aumento del 0,1%. Por otro lado, la inflación está sorprendiendo al alza, subiendo un 3,6%, mientras el mercado laboral empieza a ofrecer signos de debilidad creciendo la tasa de desempleo al 4,7%. Este escenario deja al Banco de Inglaterra en una posición delicada. En estos momentos el mercado descuenta que habrá dos recortes de tipos de interés para finales de año, lo que reduciría el tipo al 3,75%, aunque la evolución de los precios marcará el rumbo.

En el plano político, Reino Unido ha sido el único socio que ha firmado acuerdos comerciales con EEUU. El acuerdo reducirá los aranceles sobre los automóviles y el acero británicos, pero se mantendrá un impuesto base del 10 % sobre los productos británicos. Además, en las últimas semanas la primera ministra de Hacienda, Rachel Reeves, ha estado en el punto de mira ante un posible despido, después de que finalmente no se llevarán a cabo sus políticas sociales de recortes de gasto. El episodio evocó lo ocurrido en 2022, cuando los bonos del Estado a largo plazo fueron el epicentro de la crisis del mercado que puso fin al breve mandato de Liz Truss como primera ministra.

Dentro de la economía británica destaca la ciudad más visitada de toda región, Londres. El PIB de Londres representa en estos momentos un 22,3% del total del Reino Unido. Además, el PIB per cápita de Londres, de 69.077 libras esterlinas, es el más alto de cualquier región o nación del Reino Unido y muy por encima del promedio del país de 39.403 libras esterlinas. Mientras que en términos de productividad, Londres fue un 28,5% más productivo que el promedio del Reino Unido en 2023, según la medida principal de producción por hora trabajada.

El número de conciertos de música de algunas de las estrellas mundiales más reconocidas de la industria probablemente beneficiará la economía de Londres y mostrará a la ciudad como "la capital indiscutible de la música". Entre ellos se espera que unas 630.000 personas asistan a los conciertos de Oasis en el estadio de Wembley este verano , lo que supondrá un impulso financiero de casi 500 millones de libras. Otras giras que tendrán lugar este verano serán las de Coldplay y Beyoncé.

¿Cómo ha evolucionado la libra en relación con el euro?

Desde principios de año el euro se está revalorizando un 4,65% con la libra, por lo que viajar a Londres o cualquier otra ciudad del Reino Unido es más barato que a principios de año, si solo tomamos en cuenta el tipo de cambio.

Las decisiones de los bancos centrales durante los próximos meses serán claves para poder conocer el rumbo de ambas monedas. En principio el banco de Inglaterra podrían hacer dos recortes de tipos, mientras que en el caso del BCE ahora mismo solo se descuenta un recorte de tipos, por lo que el euro podría continuar apreciándose ante la libra en lo que queda de año, aunque la guerra comercial, y los datos económicos serán las claves económicas.

Además el proceso de desdolarización que estamos asistiendo en el que las principales economías y bancos centrales están incorporando otros activos sustituyendo sus tenencias de dólares, es un punto a favor del euro, que de momento se está beneficiando más que la libra, por lo que el crecimiento de la demanda es un factor a tener en cuenta.

¿Cómo puede afectar el par euro-libra a nuestro viaje a Londres?

Siempre que viajamos al extranjero tenemos que tener en cuenta la cotización del tipo de cambio de las divisas. En estos momentos el cambio entre el euro y la libra cotiza en niveles de 0,865. Si ponemos de ejemplo lo que costaba a principio de año ir a Londres y lo que cuesta ahora, vemos una gran diferencia a favor de los turistas europeos que han visto como los euros se han revalorizado desde el inicio del ejercicio.

Mientras que a principio de año con 1.000 euros podríamos haber conseguido cambiarlo a 830 libras, en estos momentos podríamos hacerlo por 865 libras, es decir, que el movimiento de divisas desde principio de año genera que tengamos 35 libras más por cada 1.000 euros para que podamos gastarlo en Londres.

¿Cuándo es más barato viajar a Londres? Consejos para ahorrar

Elegir el momento en el que vamos a viajar, ya sea a Londres o a otras ciudades como Nueva York o Berlín, es una de las primeras decisiones que debemos tomar a la hora de organizar una escapada. A lo largo de todo el año, hay ciertos momentos en los que los precios de los vuelos y alojamientos presentan una oferta más económica y otros en los que estos se disparan de forma considerable. Por eso, si queremos ahorrar en estas partidas, es importante elegir el periodo más económico. O lo que es lo mismo: la temporada baja.

En el caso concreto de Londres, viajar entre los meses de enero y marzo o entre los meses de octubre a noviembre son aquellos que presentan una oferta más económica. Por el contrario, los meses de verano, es decir, de junio a agosto, los que muestran unos precios más elevados, por lo que, si queremos ahorrar cierto dinero en nuestros billetes de avión, será recomendable evitar este periodo estival.

Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente

Otro factor que puede ayudarnos a disfrutar de unos billetes de avión más económicos para viajar a Londres es el día de la semana en el que queremos realizar nuestro viaje. Por norma general, las aerolíneas suelen imponer tarifas más elevadas los viernes, sábados y domingo, siendo el martes, miércoles y jueves los días en los que los precios de los billetes de avión son más baratos. De igual manera, viajar de madrugada suele ser, por norma general, más económico que hacerlo de tarde, donde los precios suelen tener tarifas más altas. Aun así, antes de adquirir cualquier billete de avión para viajar a Londres, será recomendable comparar la oferta y posibles descuentos de las distintas aerolíneas que operan en el país, de cara a encontrar la alternativa más económica.

Más allá de los vuelos, otro aspecto importante de cara a organizar nuestro viaje a Londres es el alojamiento. En este sentido, es recomendable comparar la oferta tanto de los distintos hoteles que hay en la ciudad como de las distintas páginas de alojamiento, de cara a encontrar la alternativa que más se adapte a nuestras necesidades. De igual manera, reservar el alojamiento con antelación nos permitirá no solo analizar nuestras opciones con mayor detenimiento, sino que también nos ayudará a encontrar precios más económicos.

En cuanto a las atracciones turísticas, también será recomendable hacerse con las entradas con antelación, tanto para ahorrar costes como para organizar nuestro viaje. Dependiendo de nuestro presupuesto e intereses, podemos valorar adquirir una London Pass o London Pass Plus, unas tarjetas turísticas que incluyen visitas a los distintos puntos de interés turístico de la ciudad y cuyo precio parte desde los 94 euros, para la London Pass clásica, y desde los 130, para la London Pass Plus. A nivel de transporte, por su parte, en Londres, al igual que en otros países o ciudades, podemos disfrutar de dos tarjetas con las que podremos movernos a un precio más económico en el transporte público de la ciudad: la Oyster Card, una tarjeta prepago que descuenta el importe de nuestros viajes directamente de nuestra cuenta a medida que los realizamos, y la Travelcard Londres, una especie de abono transporte que permite utilizar el transporte público de forma ilimitada durante un periodo de tiempo concreto, ya sea un día, una semana, un mes o un año. En función del tiempo que pasemos en la ciudad y lo mucho que utilicemos el transporte público, podremos analizar ambas opciones y elegir aquella que mejor se adapte a nuestro viaje.

¿Es mejor pagar en efectivo o con tarjeta cuando se viaja a Londres?

En Londres, así como en el resto de ciudades y zonas urbanas de Reino Unido, el uso de las tarjetas bancarias está muy extendido, especialmente en los espacios más turísticos. Aun así, es recomendable viajar con cierta cantidad de libras para evitar el riesgo de toparnos con algún establecimiento que no acepte el pago con tarjeta. Este cambio de divisa podremos realizarlo tanto antes de viajar como ya en el país, en las distintas casas de cambio. No obstante, es recomendable evitar hacerlo en el aeropuerto, a fin de evitar costes. De igual manera, a la hora de retirar efectivo de un cajero en Londres, lo más aconsejable será evitar cajeros independientes que no estén vinculados a una entidad bancaria, como pueden ser los AMT, ya que las comisiones de estas terminales suelen ser más elevadas que las de los bancos tradicionales del país, como Barclays.

Sea como sea, a la hora de viajar a Londres será recomendable disponer de una tarjeta de viajes, es decir, una tarjeta que no cobre comisiones por el cambio de divisa y cuyo coste por retirar dinero en los cajeros internacionales sea reducido. De este modo, podremos ahorrar en gastos.

Viaja a Londres con la tarjeta de XTB

En XTB, hemos desarrollado un eWallet y una tarjeta multidivisa con la que nuestros clientes podrán ahorrar costes en sus viajes al extranjero, al reducir al máximo las comisiones que se les aplica. Esta tarjeta, que nuestros usuarios podrán emplear en su viaje a Londres, permite realizar compras y retirar dinero en cajeros de todo el mundo de la forma más barata posible. Compatible con Apple Pay y Google Pay, el eWallet de XTB y su tarjeta multidivisa permite a los usuarios tener su dinero siempre a su disposición y realizar sus pagos y compras cotidianas con una tarjeta virtual Mastercard, además de disfrutar de muchas otras ventajas:

Envía y recibe transferencias nacionales e internacionales de forma rápida, gratuita y completamente segura.

Cambia divisas sin ningún tipo de coste, con cero euros de comisión, y realiza tus operaciones en todo el mundo de la forma más económica posible.

Retira dinero en efectivo de cualquier cajero del mundo sin ningún tipo de comisión por parte de XTB (algunos operadores de cajero podrán aplicar las suyas propias).

Disfruta de una tarjeta completamente gratuita, sin gastos de emisión o de mantenimiento.

Controla fácilmente tus gastos fijando tus propios límites semanales y mensuales.

Todos los clientes de XTB que dispongan de la última versión de la aplicación dispondrán del eWallet y su tarjeta multidivisa de forma completamente gratuita. Para activar la tarjeta, tan solo tendrán que acceder a la sección ‘Cartera’ y hacer clic en el icono de la tarjeta que aparece en la esquina superior derecha. Una vez activada, podrán emplear la tarjeta para operar tanto dentro de España como en sus viajes al extranjero.



*La tarjeta la emite DiPocket UAB con licencia de Mastercard, una entidad de dinero electrónico registrada por el Banco de Lituania.