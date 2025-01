Indra y Telefónica marcan la sesión del Ibex35

Jornada marcada por la toma de posesión en Washington del presidente Donald Trump. La coincidencia de esta fecha democrática tan señalada con el festivo de Martin Luther King Jr ha producido que los mercados bursátiles de Wall Street permanezcan cerrados en el día de hoy. Es por ello que el protagonismo ha sido acaparado por los índices europeos, con aumentos cercanos al medio punto en la mayoría de parqués bursátiles, como el Ibex35 o el Dax 40. Este incremento se ha producido tras el optimismo de Asia, con subidas generalizadas tanto en China como en Japón. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Indra lidera el Ibex35 Dentro del Ibex35, las más ganadoras las encontramos en Indra (3%) y ArcelorMittal (2,8%), mientras que la nota negativa del selectivo la ponen Telefónica (-2,8%) y Red Eléctrica (-1,9%). La volatilidad de estas compañías es producto de las destituciones de Pallete como CEO de Telefónica y de Marc Murtra como presidente de Indra. Precisamente, este último es el que ocupará a partir de ahora el cargo de José María Álvarez-Pallete en Telefónica. Estos movimientos se producen a cargo de la SEPI, organismo dependiente del gobierno que posee el 28% de Indra y el 20% de Telefónica, porcentaje que alcanzó en contraposición a la entrada de capital saudí. Más allá del Ibex35, hemos visto como el par euro-dólar repunta por encima del 1% hasta el cruce del 1,04 dólares por euro, ante la expectativa de un discurso más amable de Donald Trump. La divisa del "Viejo Continente" recupera parte de lo perdido desde las elecciones americanas de principios de noviembre, que han llevado a una revalorización del dólar del 5%. Por otro lado, ante la incertidumbre geopolítica que planea en este inicio de año, el oro suma medio punto hasta los 2.700 dólares por onza.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.